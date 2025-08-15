Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 15 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy viernes 15 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Puebla vs San Luis | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Necaxa vs León | 21:05 horas | Claro Sports, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 15 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Alebrijes Oaxaca vs Cancún FC | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Correcaminos vs Leones Negros | 19:00 horas | AYM Sports |

Dorados de Sinaloa vs Venados | 21:00 horas | AYM Sports |

Club Atlético La Paz vs Mineros Zacatecas | 21:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy viernes 15 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Tigres vs Pachuca | 20:00 horas | FOX Sports |

Partidos hoy viernes 15 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Girona vs Rayo Vallecano | 11:00 horas | SKY Sports, ViX Premium |

Villarreal vs Real Oviedo | 13:30 horas | SKY Sports, Canal 5 |

Partidos hoy viernes 15 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Liverpool vs Bournemouth | 13:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy viernes 15 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Rennes vs Olympique de Marsella | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 15 de agosto de 2025 - Copa de Alemania EN VIVO

Sonnenhof Grossaspach vs Bayer Leverkusen | 10:00 horas | ESPN, Disney+ Estándar, Disney+ Premium |

FC Gütersloh vs 1. FC Union Berlin | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Arminia Bielefeld vs Werder Bremen | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 15 de agosto de 2025 - Coppa Italia EN VIVO

Genoa vs L.R. Vicenza | 13:15 horas | Caliente TV |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

OF