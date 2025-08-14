La violencia se ha vuelto a acentuar en Sinaloa, en una nueva cadena de hechos de violencia registrados en los municipios de Culiacán, Mocorito y Navolato .

Durante esta nueva racha violenta en la entidad, se ha reportado el fallecimiento por impactos de bala de siete personas del sexo masculino ; entre las víctimas, se encuentra el agente de la policía municipal Iván Alfonso "N", de 44 años.

Cinco de los siete homicidios dolosos se han registrado en Culiacán. El miércoles pasado, sobresalió el caso del policía municipal, atacado a balazos, al salir del servicio, cuando conducía un vehículo Nissan de modelo viejo, por la avenida Venustiano Carranza, en el segundo cuadro.

Un hombre de apariencia joven, el cual vestía un pantalón de mezclilla y camisa de manga larga, fue asesinado de varios disparos, cuando se encontraba en la calle Mina Cerro de la Bufa, en la colonia los Huizaches, al sur de Culiacán.

Lee también: Andy López Beltrán se asocia a una tercera empresa

Las autoridades federales localizaron en un arroyo que cruza la colonia Cinco de Febrero, el cuerpo de un hombre, de apariencia joven, el cual presentaba varios impactos de bala, sin que este portara identificación entre sus ropas.

En la colonia Lomas del Boulevard, a espaldas de un casino, en la parte oriente de la capital del estado, un hombre, como de 30 años de edad, fue víctima de un atentado a balazos, por lo que perdió la vida en forma instantánea.

Sobre la avenida 15 de Septiembre, en la colonia Rafael Buelna, Miguel Ángel "N" fue atacado a balazos por desconocidos, al descender de su vehículo. Cuando al sitio acudieron los cuerpos de auxilio, determinaron que este no presentaba signos vitales.

En el patio de una vivienda ubicada en la comunidad de Los Reyes, en la sindicatura de Bachimeto, en el municipio de Navolato, fue asesinado con varios disparos de armas de fuego Denis Abel "N", de 33 años de edad, las detonaciones alertaron a vecinos, los cuales reportaron el hecho a las líneas de emergencia.

A un costado de la carretera México-Nogales, a la altura de la comunidad de Agua Salada, en el municipio de Mocorito, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, envuelta en una cobija, fueron conductores los que reportaron sobre un bulto sospechoso a un lado de la vía terrestre.

Te recomendamos: Aguilar Ortiz apuesta por reducción salarial en la SCJN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF