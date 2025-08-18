El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Esta recepción se da antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania que inició en 2022.

Esto será ante la mirada de varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Ucrania.

Zelenski fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump, mientras que el resto de líderes europeos que llegaron antes hicieron su entrada por el Pórtico Sur.

Líderes europeos y de la OTAN llegan a la Casa Blanca

Los líderes europeos y de la OTAN también arribaron a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente Donald Trump , y mostrar su apoyo a Volodímir Zelenski.

El primero en llegar fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Keir Starmer, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Te puede interesar: El "Mayo" Zambada se declarará culpable en Nueva York

Se prevé que le siga el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y que los últimos en llegar sean el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Se espera que, tras la reunión entre Trump y Zelenski y luego de un almuerzo con todos los mandatarios, el presidente estadounidense se reúna con todos los líderes europeos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV