El nuevo pretendiente de Alan Mozo para sacarlo de Chivas

El pasado sábado 16 de agosto, Chivas se enfrentó a Juárez en el partido correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , donde el Guadalajara cayó ante el dominio de los Bravos con un marcador final de 2-1.

Uno de los convocados al fracasado encuentro fue Alan Mozo, el lateral derecho del Guadalajara, quien estuvo muy cerca de salir de Chivas en el mercado de verano.

Durante el mes de junio, según medios deportivos, el club León estuvo interesado en negociar el préstamo del defensa, incluso presentó a la directiva de Chivas una propuesta formal, pero fue el mismo Alan Mozo quien no quiso dejar el club del Guadalajara , pues se encontraba en busca de consolidarse y mejorar su rendimiento tras una temporada irregular en el Clausura 2025, donde los rojiblancos no lograron formar parte de la liguilla.

Sin embargo, y después de seguir acumulando errores en Chivas, al lateral se le habría acercado un nuevo interesado para integrarlo a sus filas: los Diablos Rojos del Toluca .

Cabe recordar que Alan Mozo llegó a Chivas con el objetivo de intentar sacar al equipo de la mala racha deportiva, pero el lateral no ha logrado posicionarse adecuadamente dentro del club —ni tampoco, hay que decirlo, entre los allegados de Gabriel Milito— y en el presente campeonato solamente acumula 97' minutos de juego y una tarjeta amarilla en 2 partidos.

Actualmente, solo se conocen rumores de esta posible integración al Toluca, pero después de que nada se pudiera concretar con el lateral derecho del Cruz Azul, Jorge Sánchez, Antonio Mohamed se encontraría interesado por Alan Mozo.

¿Cómo va la relación entre Milito y Mozo en el Apertura 2025?

Varios periodistas han señalado que el director técnico de Chivas no le tiene mucha confianza al lateral y ese podría ser el principal motivo por el cual no es considerado en su parado inicial y muy pocas veces entra a la cancha como cambio.

Una vez Alan Mozo ya rechazó irse de Chivas, pero ante este panorama y si el jugador desea seguir acumulando minutos de juego, su salida al Toluca o a otro club de la Liga MX sería la respuesta para continuar y mejorar su paso por el futbol profesional .

