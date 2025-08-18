Leagues Cup: Fechas, horarios y dónde ver en vivo los cuartos de final

La Leagues Cup 2025 regresará después de la fase de grupos. Esta etapa marcará el inicio de los Cuartos de Final, dentro de un torneo que reúne a clubes de:

México

Estados Unidos

y Canadá.

Por parte de la Liga MX, los representantes serán:

Toluca

Tigres

Pachuca

y Puebla

Después de la pausa del torneo, cada club volvió a disputar sus respectivas ligas locales. Pachuca, Toluca, Tigres y Puebla viajarán Estados Unidos para disputar los cuartos de final en Leagues Cup ante LA Galaxy, Orlando City, Inter Miami y Seattle Sounders.

Por otro lado, los equipos que defenderán la bandera estadounidense y canadiense serán:

Seattle Sounders

LA Galaxy

Orlando City e Inter de Miami, escuadra liderada por Lionel Messi.

En esta ocasión, la Leagues Cup 2025 introdujo un nuevo formato de dos fases, con enfrentamientos exclusivos de la MLS contra la LIGA MX hasta los Cuartos de Final.

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025?

La Leagues Cup 2025 remadura su actividad el miércoles 20 de agosto, cuando el Inter de Miami reciba a los Tigres UANL en el Chase Stadium. Cabe señalar que los cuatro partidos de los Cuartos de Final se disputarán el mismo día, pero en horarios diferentes.

¿A qué hora y dónde ver los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025?

Inter de Miami vs Tigres – 18:00 horas, en vivo por Apple TV+

Toluca vs Orlando City – 19:00 horas, en vivo por Apple TV+

Seattle Sounders vs Puebla – 21:00 horas, en vivo por Apple TV+

LA Galaxy vs Pachuca – 21:45 horas, en vivo por Apple TV+

AS