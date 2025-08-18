Leagues Cup: Fechas, horarios y dónde ver en vivo los cuartos de final

La Leagues Cup 2025 regresará después de la fase de grupos. Esta etapa marcará el inicio de los Cuartos de Final, dentro de un torneo que reúne a clubes de:Por parte de la Liga MX, los representantes serán:Después de la pausa del torneo, cada club volvió a disputar sus respectivas ligas locales. Pachuca, Toluca, Tigres y Puebla viajarán Estados Unidos para disputar los cuartos de final en Leagues Cup ante LA Galaxy, Orlando City, Inter Miami y Seattle Sounders.Por otro lado, los equipos que defenderán la bandera estadounidense y canadiense serán:En esta ocasión, la Leagues Cup 2025 introdujo un nuevo formato de dos fases, con enfrentamientos exclusivos de la MLS contra la LIGA MX hasta los Cuartos de Final. La Leagues Cup 2025 remadura su actividad el miércoles 20 de agosto, cuando el Inter de Miami reciba a los Tigres UANL en el Chase Stadium. Cabe señalar que los cuatro partidos de los Cuartos de Final se disputarán el mismo día, pero en horarios diferentes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS