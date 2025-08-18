Después de cosechar tres puntos de 12 posibles, Gabriel Milito se ha establecido como el segundo peor inicio de un entrenador en la era de Amaury Vergara con Chivas. Por si fuera poco, también registra uno de los peores inicios de su carrera como entrenador en los primeros cuatro partidos.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos cómo han sido los inicios de torneo del estratega argentino en los anteriores clubes que ha dirigido.

Antes de Chivas, así han sido los inicios de torneo de Gabriel Milito

En sus inicios como entrenador con el conjunto de Estudiantes de La Plata en Argentina, Gabriel Milito tuvo un arranque de gestión modesto, al conseguir dos triunfos, un empate y solamente una derrota, cosechando siete de 12 puntos posibles.

Posteriormente, llegó al conjunto de Independiente en Argentina. Con el club de sus amores, su inicio de gestión mejoró lo realizado en su primera oportunidad como entrenador, ya que consiguió tres victorias y una derrota, registrando nueve de 12 puntos posibles.

Su primera aventura como entrenador fuera de su país se dio con el conjunto de CD O'Higgins de Chile, donde registró el peor arranque de torneo como entrenador, ya que registró únicamente un punto, después de tres derrotas y un empate.

Dos años después regresó al futbol argentino con el conjunto que le dio la primera oportunidad de dirigir. En su segunda etapa con Estudiantes de La Plata registró una victoria, dos empates y una derrota, sumando cinco de 12 unidades posibles.

Posteriormente, llegó a las filas de Argentinos Juniors, club con el que registró el segundo peor inicio de su carrera con un nuevo equipo, luego de conseguir únicamente tres puntos de 12 posibles, al registrar una victoria y tres derrotas, las mismas cifras que actualmente tiene con Chivas.

En su segunda etapa fuera de Argentina fue cuando encontró su mejor arranque de torneo con un club, luego de que en su paso por el Atlético Mineiro registró tres victorias y un empate, sumando un total de diez unidades de 12 posibles.

Los inicios de torneo de Gabriel Milito con sus nuevos equipos

Estudiantes de La Plata (1ª etapa) - 2 victorias, 1 empate, 1 derrota

Independiente (Argentina) - 3 victorias, 0 empates, 1 derrota

O'Higgins (Chile) - 0 victorias, 1 empate, 3 derrotas

Estudiantes de La Plata (2ª etapa) - 1 victoria, 2 empates, 1 derrota

Argentinos Juniors -1 victoria, 0 empates, 3 derrotas

Atlético Mineiro (Brasil) - 3 victorias, 1 empate, 0 derrotas

Guadalajara (Chivas) - 1 victoria, 0 empates, 3 derrotas

