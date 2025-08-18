Trump eliminará el voto por correo antes de las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de "aportar honestidad" a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026.

En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que "liderará un movimiento" para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos, como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo”.

Asimismo, anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que "consta diez veces más que el más preciso y sofisticado uso de papel con marcas de agua".

Trump prometió que en breve firmará una orden ejecutiva para "devolver la honestidad a las elecciones de medio mandato de 2026. Recuerden que los estados son meramente un agente del Gobierno Federal para contar y tabular los votos. Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el Presidente de Estados Unidos, les diga".

El mandatario republicano volvió a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo, porque les ayuda a ganar con esta "estafa".

Estos cambios propuestos por Trump, se suman a la intención de cambiar antes de los plazos el dibujo de algunos distritos de escaños del Congreso para favorecer a los republicanos y cambiar el modo en que el Censo calcula la población, algo que impacta en el peso electoral de cada estado del país.

Todas estas propuestas se dan poco antes de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo que Trump se juega su frágil mayoría en el Legislativo para los dos últimos años desde su segundo mandato.

