Chivas tiene la urgencia de conseguir resultados lo antes posible, principalmente para salir de la zona baja de la clasificación y darle tranquilidad al proyecto de Gabriel Milito al frente del equipo; sin embargo, en sus próximos compromisos tiene un calendario difícil de afrontar.

Xolos, Cruz Azul, América, Tigres y Toluca son los siguientes compromisos que tendrá Chivas en el actual campeonato Apertura 2025, rivales con los que el Guadalajara buscará retomar el camino en el torneo.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos cómo han sido los últimos enfrentamientos ante los siguientes cinco equipos que enfrentará el Guadalajara.

En su siguiente compromiso ante Xolos de Tijuana, Chivas tiene una racha positiva, ya que no solo han perdido uno solo de sus últimos cinco partidos, registrando tres triunfos, un solo empate y una sola derrota.

Posteriormente, recibirá a Cruz Azul en casa, por lo que, ante la Máquina Celeste, el conjunto Rojiblanco tiene la balanza inclinada en su contra, ya que registra tres derrotas y solo dos victorias en los últimos cinco juegos ante los Cementeros.

En la jornada ocho se enfrentará ante América en una edición más del Clásico Nacional, duelo en el que Chivas no conoce la victoria en sus últimos cinco enfrentamientos en Liga MX, luego de registrar tres derrotas y dos empates. La última vez en la que el Guadalajara le ganó a las Águilas en temporada regular se dio en el Torneo Clausura 2017 por marcador de 1- 0.

Después de medirse al América, se enfrentará a Tigres, equipo con el que también tiene la balanza en contra, ya que, en los últimos cinco duelos entre ambos equipos, Chivas registra tres derrotas, un empate y solo una victoria.

Después de América y Tigres, el último rival que tendrá Guadalajara en sus siguientes cinco enfrentamientos es Toluca, equipo que es el vigente campeón del futbol mexicano, con el que registra dos derrotas, una victoria y dos empates.

Datos de Chivas ante sus siguientes cinco rivales en fase regular:

Tijuana: 3 victorias, 1 empate, 1 derrota

Cruz Azul: 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas

América: 0 victorias, 2 empates, 3 derrotas

Tigres: 1 victoria, 1 empate, 3 derrotas

Toluca: 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas

