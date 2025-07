Canelo Álvarez advierte a sus hijos que no tienen la vida resuelta

El pasado jueves 3 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Studio City, California, el 2 de julio al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. La autoridad estadounidense informó que está tramitando su deportación acelerada desde Estados Unidos a México.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, señaló que México está listo para judicializar al boxeador una vez sea deportado. "Vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo" , señaló el funcionario en conferencia matutina el martes 8 de julio.

De acuerdo con el comunicado compartido por el DHS, Chávez tiene una orden de arresto vigente por su participación con el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

La FGR, por su parte, ha informado que la defensa de Chávez ha presentado amparos, pero aseguró que estos no proceden.

No ha sido ningún secreto para los medios ni para el público que Chávez Jr. ha estado anteriormente envuelto en escándalos relacionados con sustancias ilícitas y alcoholismo, llegando a pertenecer al grupo de apoyo contra las adicciones liderado por su padre, la leyenda viva del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

Es bien sabido que ser padre es una tarea difícil a la que se le debe dedicar tiempo y esfuerzo, además de recursos económicos importantes, pero ningún padre de familia se prepara nunca para afrontar este tipo de situaciones, en las que haber criado en abundancia se vuelve en su contra y se convierte en el origen de un problema a largo plazo.

En una entrevista reciente, Saúl "Canelo" Álvarez se refirió al tema de la paternidad y a la lección que le ha dejado personalmente lo sucedido en la familia Chávez, entre padre e hijo, para su vida personal en su faceta de padre .

El Canelo es luchador y papá

En una reciente entrevista con Miguel Gurwitz, el pugilista tapatío habló del mensaje claro y directo que le ha dado a sus hijos e hijas con respecto a su inmensa fortuna y al futuro de esta en la vida de sus herederos.

" No la tienen [la vida] garantizada, ellos no la tienen garantizada [...] no me lo preguntan, quizás lo piensen, pero si me preguntaran, es mi dinero, no es el [suyo] " declaró el actual campeón del peso supermediano.

Canelo también declaró que les dice a sus hijos que " necesidad no tienen de nada: tienen la oportunidad de hacer lo que quieren, pero el dinero es mío, es mío. [...] estoy dando las bases para que tú hagas tu dinero, el dinero que ves es mío. Te doy las herramientas para que hagas tu propia historia, las herramientas que no tuve ".

Actualmente, Canelo Álvarez tiene cuatro hijos:

Emily Cinnamon Álvarez con Karen Beltrán

Mia Ener Álvarez con Valeria Quiroz

María Fernanda Álvarez con Fernanda Gómez

Saúl Adiel Álvarez con Nelda Sepúlveda

Leer también: El mercado de aviación entre México y EU podría peligrar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF