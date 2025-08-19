Martes, 19 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Julio César Chávez Jr. está recluido en penal en México tras ser detenido en EU

El boxeador aparece en el registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicado hoy, 19 de agosto de 2025

Por: Oralia López

Julio César Chávez Jr., en una imagen de archivo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este martes 19 de agosto, Julio César Chávez Jr. apareció como recluido en un penal de México en el Registro Nacional de Detenciones, luego de haber sido aprendido en Estados Unidos el pasado mes de julio.

Julio César "C" aparece registrado en un penal en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con el documento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitido hoy. Se le señala de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.

En momentos más información...

