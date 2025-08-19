La familia Cueva continúa cosechando éxitos y otorgándole medallas a la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En esta ocasión, la jalisciense Suri Cueva, junto a su pareja María Sánchez, demostraron su talento y dedicación al conseguir la medalla de plata en los clavados sincronizados de la plataforma 10m.

Durante la final, las atletas mexicanas compitieron contra parejas de alto nivel internacional, enfrentando cinco rondas llenas de tensión y emoción. Cada salto era analizado minuciosamente por las juezas, quienes puntuaban la exactitud y sincronía de cada movimiento.

Sánchez y Cueva estuvieron ejerciendo presión a la pareja canadiense Katelyn Fung y Kate Miller, quienes en gran parte de la competencia no soltaron el primer lugar. Incluso, en la cuarta ronda, las clavadistas aztecas sorprendieron al tomar, momentáneamente, el sitio de honor, pero terminaron con 279.48 puntos que les cedió la medalla de plata; en tanto que las canadienses sumaron 289.05 unidades.

La medalla de plata conseguida por Suri Cueva y María Sánchez fue el reflejo del esfuerzo conjunto, la disciplina y la precisión en cada salto que no solo les valió el reconocimiento de juezas y público, sino que también inspira a nuevas generaciones de deportistas.

La competencia de plataforma 10 metros sincronizados fue escenario de una intensa lucha por el primer puesto. Aunque la pareja canadiense se llevó el oro, el desempeño de Suri Cueva y María Sánchez fue digno de admiración, asegurando la plata y dejando en alto el nombre de su país en este exigente deporte.

