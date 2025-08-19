Pepe Aguilar da discurso sobre migración y recibe una ola de críticas

La polémica sigue rodeando a la familia Aguilar. En esta ocasión es Pepe el principal blanco de críticas luego de haber tocado el tema migratorio durante su presentación en el Hollywood Bowl de Los Angeles.

Durante el show, Pepe Aguilar aprovechó una pausa para soltar un breve discurso en torno al contexto de las familias migrantes y la política migratoria de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

“Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto, para que seamos parte realmente de este maravilloso país que se forjó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso”, expresó el cantante mexicoamericano, subrayando la importancia de los procesos legales. Poco después continuó sobre el tema y soltó una broma relacionada al ICE: "Yo no les iba a hablar de esto, y ahorita nos van a correr a la fregada y a lo mejor aquí afuera está ICE para chingarnos".

Por su parte, Ángela Aguilar inicialmente expresó su solidaridad con respecto a la comunidad migrante con las siguientes palabras: "Yo sí quiero decir que lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo, no lo voy a soportar". No obstante, en el mismo concierto, hablando en inglés, la polémica cantante soltó una declaración que al igual que el discurso de su padre, ha provocado una ola de reacciones negativas. Esto dijo:

"Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano LEGAL"; las críticas ocurren por poner énfasis en la palabra legal.

Los clips de ambas declaraciones circulan en redes sociales con diversas etiquetas negativas tanto para Ángela como para Pepe.

