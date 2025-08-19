Lo prometido, se cumplió. Previo al arranque de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, el jalisciense David Vázquez aseguró que iría al evento multideportivo con la misión de ganar dos preseas doradas, y este martes 19 de agosto consumó la hazaña tras conquistar el primer lugar en la prueba de trampolín 3m individual.

El pasado domingo, David Vázquez, junto a Jesús Agúndez, dieron un triunfo muy significativo a México desde la capital paraguaya cuando se proclamaron campeones en los clavados sincronizados de trampolín 3m. Y ahora, la dupla se tuvo que separar para competir en lo individual y hacer el 1-2, demostrando el dominio de la delegación tricolor en esta disciplina.

El rival directo de Vázquez fue el canadiense Carson Paul, ya que a lo largo de las seis rondas estuvieron peleando constantemente por el liderato de la competencia. Incluso, David corrió el riego de no llevarse el oro, luego de que en la quinta ejecución ocupara el décimo sitio al obtener bajas calificaciones.

Sin embargo, el clavadista originario de Jalisco logró un destacado desempeño en la etapa final, lo que le permitió superar a Paul, quien concluyó en tercer lugar con 403.75; Vázquez obtuvo la medalla de oro al acumular 417.65 puntos, mientras que Jesús Agúndez, también representante mexicano, alcanzó la segunda posición con 414.50 unidades.

Este triunfo no solo significó coronar el esfuerzo y mantener la hegemonía azteca, sino que, además, David Vázquez también amarró su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, tanto en la prueba individual como en la sincronizada.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Jalisciense Suri Cueva y María Sánchez logran plata en Asunción 2025

OF