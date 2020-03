Juegos Olímpicos se disputarán en 2021

El Comité Olímpico Internacional (COI) cedió ayer finalmente a las presiones de federaciones y gobiernos y confirmó en un comunicado que los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen “hasta el verano del año 2021, como muy tarde” a causa de la pandemia de coronavirus responsable del COVID-19.

El COI confirmó el cambio de planes a raíz de que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, solicitara retrasar un año la mayor cita deportiva mundial en conversación telefónica con el presidente del organismo deportivo, Thomas Bach, que el domingo se había dado cuatro semanas de plazo para decidir sobre un posible cambio de las fechas originales (del 24 de julio al 9 de agosto de 2020).

“En las actuales circunstancias, y basándonos en los datos de la Organización Mundial de la Salud, el presidente del COI y el primer ministro de Japón concluimos que los JO de la XXXII Olimpiada en Tokio deben ser cambiados a una fecha más allá de 2020, pero no posterior al verano de 2021”, destacó el comunicado del COI.

Bach y Abe subrayaron en su conversación que “los JO de Tokio deben ser un faro de esperanza para el mundo en estos tiempos problemáticos”, por lo que la llama olímpica, que llegó desde Olimpia (Grecia) a tierras niponas la semana pasada, se mantendrá en Japón para simbolizar “la luz al final del túnel”.

En la conversación entre Bach y Abe también participaron el presidente del Comité Organizador (Yoshiro Mori) y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, señaló el COI.

El propio Mori confirmó en rueda de prensa en la capital japonesa que pese al cambio de fechas los Juegos de 2021 seguirán denominándose oficialmente “Tokio 2020”.

DOBLAN LAS MANOS. Después de semanas de resistirse, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que postergará los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021. Fue ayer cuando se oficializó la noticia, y aunque sólo se sabe que se disputarán antes del verano del siguiente año, el COI puntualizó que mantendrá el nombre de Tokio 2020. Previo a la decisión oficial, diversas federaciones presionaron para que se aplazaran los Juegos, amenazando con no participar de celebrarse este año. XINHUA

EL DATO

Cambio histórico

Es la primera vez que un año bisiesto no será sede de los Juegos Olímpicos de Verano desde que las ediciones de Tokio 1940 y Londres 1944 tuvieran que ser canceladas por la Segunda Guerra Mundial.

Se cancelaron entonces las Olimpiadas de Invierno de Sapporo 1940 y Cortina d’Ampezzo 1944, ya que en aquella época se celebraban en el mismo año que las estivales, mientras que durante la Primera Guerra Mundial, en la que aún no había Juegos invernales, se canceló la edición de 1916, prevista en Berlín.

Se mantiene el nombre

Si ya eres de los que bautizaste los próximos Juegos Olímpicos como Tokio 2021, estás en un error.

El Comité Organizador señaló que a pesar de que la pandemia por coronavirus retrasará el inicio de la justa olímpica por lo menos un año, se seguirán llamando Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hemos decidido mantener la denominación original de Tokio 2020”, declaró el presidente del Comité Organizador, Yoshiro Mori.

Ayer por la mañana tiempo de la Ciudad de México, el Comité Olímpico Internacional (COI), oficializó el aplazamiento de los Juegos para antes de que culmine el verano de 2021.

“El nombre seguirá siendo Tokio 2020. No hay cancelación, está claro. Y una meta, el verano de 2021, se ha concretado. Eso es también una guía concreta para los deportistas. Creo que es algo muy importante”, añadió Yuriko Koike, gobernadora de Tokio.

Mucho de la decisión de mantener el nombre se deben a factores económicos como los derechos de propiedad adquiridos y la mercancía oficial ya hecha.

Tapatíos reconocen sentimientos encontrados por cambio en JO

Ayer se dio la noticia que muchos temían y otros esperaban, pues debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) y su creciente propagación por el mundo, los Juegos Olímpicos de Tokio se postergaron oficialmente hasta 2021.

Ante esta determinación tomada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno de Japón, muchos de los atletas nacionales afrontan esta situación con sentimientos encontrados, pues a pesar de que consideran pertinente la postergación del evento, también adolecen por todo lo que implica esta noticia.

Las inquietudes son variadas, pues mientras algunos atletas clasificados esperan no perder el ritmo y su inercia positiva, otros deportistas anhelan que este cambio no les pase factura en la búsqueda de un boleto a la justa veraniega. Aquí algunas de las voces más destacadas del deporte de Jalisco y México.

IVÁN GARCÍA/ CLAVADOS

ESPECIAL

“Realmente hay sentimientos encontrados, porque por una parte siento que fue la mejor decisión que pudieron tomar para preservar la salud del mundo. Juegos Olímpicos es un evento al que asisten miles de atletas, familias, periodistas, entrenadores, es un evento de millones de personas.

Viéndolo por el lado de la salud creo que fue la mejor decisión. En el lado deportivo sí me dolió que se hayan retrasado los Juegos, ya que ahora mismo me encuentro en mi mejor forma deportiva y en el Campeonato Nacional tuve una de las mejores competencias de mi vida”.

PAOLA MORÁN / ATLETISMO

NTX

“Convencida de que es la decisión correcta, la necesaria para el bien de todos. Claro que moría de ganas, como muchos atletas en el mundo, de competir este verano, y el no poder hacerlo me da un poco de tristeza. Es un evento para el que nos hemos estado preparando arduamente durante cuatro años y hemos esperado la oportunidad toda nuestra vida. Sin embargo, esta situación está fuera de nuestras manos y se entiende. La ilusión, emoción y motivación de hacerlo bien siguen, y siento que cada día que pasa se acumula más”.

ELENA OETLING / VELA

EL INFORMADOR/F. ATILANO

“La preparación de todos nosotros ha sido afectada por esta situación del coronavirus, porque muchos de nosotros estamos haciendo entrenamientos en casa, yo he podido seguir, pero mis entrenamientos en el barco no han podido ser como quisiéramos, estos sí se han visto seriamente afectados, por lo que considero que, a pesar de ser una decisión difícil por todo lo que implica, al final fue la determinación más justa y necesaria para nuestra salud”.

JESSICA SALAZAR / CICLISMO DE PISTA

EL INFORMADOR/F. ATILANO

“Yo ya esperaba esa noticia, pienso que era más que obvia porque la situación es bastante seria y corremos riesgo los atletas y entrenadores, los voluntarios que estarían en el evento, en fin, todas las personas involucradas. Es lo mejor, ahora sólo queda superar este reto que tenemos, esperamos que todos sanen y debemos mantenernos positivos. Por algo pasan las cosas, ya está todo dicho”.

CECILIA PÉREZ/ TRIATLÓN

NTX

“Desconcertada, es así como yo me siento, pero eso no cambia el hecho de que el sueño sigue ahí e iré por él porque la vida da muchas vueltas y ahora sé que adaptarme es la única opción que hay en este momento. Cambia el plan, no la meta. Espero que todo vuelva a la normalidad pronto y que estemos unidos para afrontar esto con mucha salud”.

IVÁN RUÍZ / ENTRENADOR CICLISMO

IMAGO7

“Es una decisión que está más allá de nosotros, pero si es por buscar la integridad de los atletas, lo aplaudimos. Es un golpe duro en lo anímico y es lógico, venimos con una inercia y ahora la vemos interrumpida, la situación en ese sentido es pesada, pero yo le digo al equipo que tenga calma. En este momento inicia para nosotros Tokio 2021, debemos hacer borrón y cuenta nueva, iniciamos una nueva aventura. Nosotros ya tenemos el boleto y esto nos genera tranquilidad”.

JL