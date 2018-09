José Cardozo siente que no le dan crédito a sus Chivas

En la conferencia de prensa que ofreció el técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, precisó en tono irónico que si le ganan al Monterrey, seguramente la crítica apuntará a que el equipo regio no salió en su día, quitando mérito a lo que hacen sus dirigidos, como pasó en las tres victorias que consiguieron de manera consecutiva, ante Veracruz, Necaxa y Atlas.

El pastor pide que se analice más allá de simples resultados, que se vea qué hizo su equipo en el resultado final obtenido para tener un mejor análisis de a dónde llevará el futbol a los rojiblancos, ya que siempre salen a ganar, a proponer y siempre las críticas son basadas en otros aspectos.

''Recuerden el momento en que llegamos. Inclusive dijeron que no ibas a pelear. Cuando le ganamos tres partidos seguidos, dijeron que ganamos a Veracruz, Atlas y Necaxa. Creo que el análisis que debemos hacer debe apuntar a ser más responsable, de ese partido, darle mérito al que debe y no al que no ganó. Cuando ganamos, es porque el rival anda mal, nunca dicen que Chivas siempre insiste en ir al ataque, que buscamos salir jugando''.

Indicó el pastor que si el Rebaño pierde balones en la salida, porque está documentado, se debe a que no buscan brincar líneas para llegar al arco rival, siempre quieren salir jugando con balón dominado siempre.

''Buscamos poco los balones largos, se dividen, buscamos gestar generar jugadas de gol con balón dominado. Generamos pero no concretamos me preocuparía si no generamos y estamos buscando un equilibrio. Si dan crédito o no, no me preocupa, porque si entramos a la Liguilla, ya darán crédito. Nos preocupamos por nosotros mismos para no cometer los mismos errores, hablamos muchos con los jugadores y este club pesa mucho, queremos que los jugadores estén libres mentalmente para un buen accionar, para pelear contra cualquier equipo. Nos gusta trabajar, somos un equipo sano y me preocupa hacer un buen partido ante Monterrey, si nos dan crédito o no, no nos preocupa. Sí me ocupa entrar a la Liguilla''.

El pastor espera se reporten los seleccionados Alan Pulido y Ángel Zaldívar, para ver las condiciones físicas con las que llegan, pues el reporte que tiene, es que estarán listos para trabajar y son elegibles para enfrentar al Monterrey.

OF