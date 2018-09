Orbelín Pineda y Michael Pérez, descartados ante Rayados

Están descartados para enfrentar al Monterrey los jugadores Jesús Sánchez, Michael Pérez y Orbelín Pineda, a quien le realizarán un estudio para determinar la gravedad de la lesión que sufre, ya que el hematoma no ha dejado al médico de cancha de Chivas, establecer con precisión el tiempo de recuperación, según estipuló el técnico rojiblanco José Saturnino Cardozo.

“El parar le vino bien a los lesionados, ya De Luna ha trabajado desde ayer, se metió de lleno con el grupo. Necesita un poco más de tiempo para estar al cien por ciento. Sánchez le falta un poco, hizo la previa pero le falta una semana más, Orbelín se lesionó en la Selección, es una pena por la ilusión de jugar en la Selección. La lesión lo dejó sin oportunidad, ahora tiene una lesión importante, hay que esperar un tiempo importante; están descartados, Michael y Pineda. No hay tiempo suficiente para que lleguen al sábado”.

Precisó el estratega que no arriesgará a ningún jugador que no esté al cien por ciento, así que por eso la oportunidad para que inicien Fernando Beltrán y Alan Cervantes en sustitución de Pineda y Pérez, está abierta.

“No podemos dar ventaja a nadie por lo que significan todos los puntos que están en juego, me parece que aunque un jugador sea importante, si el jugador no está recuperado, el rendimiento no será el ideal. Buscamos que todos estén al cien por ciento, para que cumplan primero en lo físico, luego en lo táctico y podamos ganar los partidos”.

RR