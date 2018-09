Pachuca vence a Chivas y los baja de su nube

Los sueños de Liguilla, de un levantón en el torneo y hasta de una cuarta victoria consecutiva, tuvieron una frenada en seco anoche, cuando Chivas cayó 3-1 con Pachuca, en el cierre de la jornada sabatina en la Fecha 8 del Apertura 2018.

El Rebaño fue víctima de sus propios errores al regalar los dos primeros goles del partido, y, pese a ser mejor que la visita durante 70 minutos, vio como los Tuzos se llevaron botín completo para regresar el hedor de la derrota al estadio rojiblanco.

Con la caída el Guadalajara se estanca en 10 puntos para permanecer fuera de zona de clasificación, pues uno de los que aprovecharon fue precisamente su rival, que llegó a 11 unidades.



Errático

Para el duelo ante los Tuzos, José Cardozo mandó al equipo que le había dado las tres victorias de la fecha doble al Rebaño, con todo y la inclusión de Alan Pulido en la banca, pese a estar recuperado de sus problemas musculares.

Chivas empezaba a funcionar bien, con la insistencia por la banda derecha con una dualidad entre Isaac Brizuela y Gael Sandoval, cuando vino la falla de Jair Pereira que originó la primera ventaja de Pachuca.

Chivas se supo levantar y sin abandonar las buenas hechuras encontró el empate al minuto 28, cuando Eduardo López por derecha mandó centro a segundo poste donde Gael Sandoval falló ante marco abierto, pero para su fortuna le quedó a Ángel Zaldívar, quien ante marco abierto y en el área chica mandó a guardar una pelota de rutina. 1-1.

Parecía que sería cuestión de tiempo ver en ventaja al Rebaño, pero ahora fue Miguel Jiménez quien falló, al dejarse robar una pelota en su área por Franco Jara, para el gol de Pablo López, apenas tres minutos después del empate.

El partido no era para perder, menos que nos metieran tres goles. No merecíamos perder.

El resto de la primera mitad hubo dominio rojiblanco, pero no llegada clara.

La segunda mitad comenzó con Chivas adueñándose del juego. Sin embargo, bastó con que Cardozo sacara a Orbelín Pineda al 62’ para ingresar a Alan Pulido, para que todo se derrumbara.

Chivas perdió la pelota y la dinámica sin el guerrerense. Al 70’ Pulido pierde la marca de Víctor Guzmán en un saque de banda, para que el “Pocho” sacara un centro que Jara empujó de cabeza al arco, para el 3-1. El Rebaño ya no pudo levantarse.

"No era para haber perdido"

El futbol lo puso el Guadalajara, pero los goles los hizo el Pachuca para ganar 3-1, marcador que para el técnico rojiblanco, José Saturnino Cardozo, fue injusto, pero reconociendo que su equipo cometió fallas puntuales que le costaron el resultado.

“El partido no era para perder, menos que nos metieran tres goles. No merecíamos perder. Tuvimos oportunidades de gol iniciando que no aprovechamos, llegaron los errores que nos llevaron a la derrota. A los delanteros les ponemos trabajos de definición, pero me parece que más allá de que cometimos errores arriba, el funcionamiento estuvo interesante, tuvimos llegada, luchamos hasta el final pero cuando nos hacen gol en un saque de banda, el equipo se desubicó”.

Respecto al error del arquero Miguel Jiménez, quien se equivocó en el segundo tanto que le hicieron a Chivas, el pastor precisó que son cosas normales de un partido, que el portero corrió el riesgo y le tocó perder en esta ocasión.

Por otro lado, el guaraní también se refirió al error del portero Miguel Jiménez en el segundo gol en contra y que a la postre resultó definitivo.

“(Los jugadores) son seres humanos, como todos, lástima que nos pasó a nosotros, pero lo apoyamos. Él (Miguel) está muy dolido, nosotros debemos apoyarlo y depende de él la fortaleza que tenga”.

El técnico indicó que le dará dos días de descanso a sus jugadores, al tiempo que refirió se estudiará de manera puntual lo que generó su equipo, ya que no jugaron mal.

“Hay que checar cuántas de gol tuvieron ellos y cuántas nosotros. A nosotros no nos gusta perder, menos por como se venía jugando el partido. No merecíamos perder, tenemos que rescatar lo bueno y corregir lo que se hizo mal”.

Chivas vio cortada una racha de tres victorias consecutivas en Liga, pero para su técnico, merecían mejor suerte anoche frente al Pachuca. MEXSPORT

Momentos clave



-Chivas había empatado el partido y otra vez era amplio dominador del juego, cuando vuelven a equivocarse de manera grosera. Ahora fue el arquero Miguel Jiménez quien pierde la pelota al intentar driblar a Franco Jara, quien le roba el balón y cede a Pablo López, quien sólo tiene que empujar la pelota para devolverle la ventaja a la visita.

-Cuando mejor jugaba Guadalajara, la defensa local se equivoca y regala el primer gol al minuto 11 cuando no pueden cortar un centro a balón parado, Jair Pereira prácticamente le quita la pelota de las manos a Miguel Jiménez, en lo que termina siendo un pase para Franco Jara, quien sólo tiene que mandar la pelota a las redes.



-El tercer error del Guadalajara vino desde la banca. En su afán de ir por el gol del empate, Cardozo retiró de la cancha a Orbelín Pineda para ingresar a Alan Pulido. El equipo se partió, perdió el control de la media cancha, Pulido nunca se sintió cómodo jugando muy atrás y Chivas dejó de ser peligroso.

El sentir de la afición

“La forma en la cual se perdió no se vale. Uno viene con mucha ilusión a ver a su equipo y se equivocan mucho. Fue una derrota dolorosa. Llegan mucho, pero no anotan. Deben trabajar más en eso”. - Érika Luna