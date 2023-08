El próximo domingo se cumplirá una semana de que España consiguió levantar su primer título mundial de futbol en la categoría femenil, sin embargo esto ha sido relegado, por desgracia, a segundo plano.

Dicha situación se debe a que los reflectores se han centrado sobre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) que ha unido a todos en su contra por sus faltas de respeto hacia las futbolistas que levantaron el título con “La Roja”.

Aunque no es la única jugadora que padeció alguna situación incómoda a causa de Rubiales, la mayor implicada en todo esto es Jennifer Hermoso, futbolista de las Tuzas del Pachuca que fue besada sin su consentimiento por este dirigente de la RFEF.

No obstante de esto, al verse perseguido por su gremio e incluso por la clase política de su país, Rubiales no tuvo problema para declarar que ese beso estuvo acordado con Hermoso, algo que la propia jugadora ha desmentido por medio de una carta.

Todo esto ha llevado a que jugadores y jugadoras de España decidieran renunciar a la Selección de su país mientras que Rubiales se mantenga en el cargo, y muestra de esto es el caso de Borja Iglesias, delantero del Real Betis Balompié que este día anunció que renunciará a representar a “La Roja” mientras no se tome alguna medida en este caso.

"Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", apuntó el compañero de Andrés Guardado.

Todo esto ha hecho que se refresque el recuerdo de las 15 jugadoras españolas que renunciaron a la Selección en septiembre pasado para “salvaguardar su estado emocional” ante la gestión de Rubiales y compañía.

El denominado grupo de “Las 15” reclamaba las condiciones en las que compitieron en la Eurocopa, pues mientras que el resto de las selecciones viajaban en avión, ellas cargaron un trajín mayor a causa de que se trasladaron por vía terrestre.

Con ese antecedente y los señalamientos de algunas jugadoras que han revelado tratos desiguales por parte del directivo, no termina por encajar el discurso de Rubiales en donde asegura haber hecho la mejor gestión en la historia del futbol español.

FIFA y el Gobierno de España lo tienen en la mira

Días atrás, a inicios de la semana, diversas autoridades han reprobado las acciones de Rubiales considerándolo indigno de representar a una entidad como lo es la RFEF.

Un caso en específico es el de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España quien invitó a Rubiales a dejar su cargo, ya que sus disculpas no eran motivo suficiente para dejar de lado sus conductas y olvidarlo todo.

