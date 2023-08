A poco más de una semana después de asegurar su histórico título como campeonas mundiales, las 23 integrantes del equipo de fútbol de España han decidido abandonar el equipo nacional, decisión que se produce en respuesta al reciente escándalo que involucra a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, quien besó en la boca a la jugadora de las Tuzas del Pachuca, Jenni Hermoso.

Horas después de una Asamblea Extraordinaria en la que Rubiales confirmó su intención de permanecer en su puesto y argumentó que el incidente del beso con Jennifer Hermoso fue mutuamente acordado, además de afirmar que su gestión es la más exitosa en la historia del fútbol español, las jugadoras de fútbol publicaron un comunicado conjunto en el que anunciaron su renuncia de “La roja” hasta que se produzcan cambios estructurales.

"Las jugadoras de la Selección Española de Futbol, actuales campeonas del Mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas. Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del futbol femenino español", reza el comunicado.

Finalmente en el comunicado informaron que no regresarán a la selección española hasta que los actuales dirigentes renuncien.

"Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes", concluyeron.

La jugadora de las Tuzas desmintió las declaraciones de Rubiales y recalcó que no va a tolerar que se inventen declaraciones que jamás dijo.

"Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

MF