Después de que se diera a conocer la noticia de que Luis Rubiales no renunciaría a su puesto como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, expresando que el beso que le dio a la futbolista española Jennifer Hermoso fue "fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”.

Antes estas declaraciones la jugadora de las Tuzas de Pachuca emitió un comunicado a través de sus redes sociales, desmintiendo todo lo que dijo Rubiales y expresando su sentir acerca del caso que le dio la vuelta al mundo.

“En referencia a lo ocurrido el día de hoy. Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir en los múltiples procesos legales en curso me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado”, son palabras que se pueden leer en el comunicado.

"Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", sentencia Jennifer Hermoso.

Al final del comunicado, Hermoso da a conocer su renuncia a la Selección Española mientras los actuales dirigentes permanezcan en sus puestos, acción que podrían ejecutar todas las jugadoras que ganaron el Campeonato del Mundo recientemente.

JV