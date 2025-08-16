Jaliscienses contribuyen con oro en squash de Asunción 2025

México celebró un logro sobresaliente en el squash femenino, gracias a que el equipo conformado por las jaliscienses Paola Franco y Ana Karen Botello, y Mariana Narváez, se alzó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, tras vencer a su similar de Ecuador por un marcador de 2-0.

El trayecto del equipo mexicano rumbo al podio dorado estuvo marcado por una serie de desafíos deportivos y emocionales, pero con paso contundente. Desde el inicio de la competición, Franco, Botello y Narváez se presentaron como una escuadra sólida y bien preparada, capaces de enfrentar a las selecciones más fuertes del continente.

Para poder clasificarse al partido por la presea dorada, las mexicanas lograron victorias claves contra equipos de renombre, incluyendo a Guatemala y Colombia. Cada encuentro fue una prueba para el carácter del equipo, que supo dominar a sus contrincantes y mostrar una notable cohesión al ganar los encuentros por 2-0.

La expectativa sobre el conjunto mexicano era alta cuando consiguieron llegar ante Ecuador para disputarse el campeonato junior continental. El primer partido lo disputó Narváez, quien no se guardó nada e inmediatamente en el arranque mostró un juego agresivo y dinámico, presionando constantemente y obligando a su rival a cometer errores.

El segundo duelo tuvo como protagonista a Ana Karen, quien tuvo que lidiar con la presión de asegurar el resultado final. Botello supo mantener la calma y ejecutar con precisión su estrategia, basada en golpes cruzados y cambios de ritmo que desconcertaron a una de las ecuatorianas para sellar el marcador 2-0 y asegurar el campeonato para México.

