Domingo, 17 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 17 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 17 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Querétaro vs Atlas | 16:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |
  • Monterrey vs Mazatlán | 18:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tapatío vs Tepatitlán | 17:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Pumas vs América | 12:00 horas | TUDN, ViX Premium |
  • Atlas vs Chivas | 19:00 horas | Tubi |
  • Juárez vs Toluca | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Celta vs Getafe | 09:00 horas | SKY Sports |
  • Athletic Club vs Sevilla FC | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Espanyol vs Atlético de Madrid | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Chelsea vs Crystal Palace | 07:00 horas | HBO MAX, TNT |
  • Nottingham Forest vs Brentford | 07:00 horas | Caliente TV |
  • Manchester United vs Arsenal | 09:30 horas | HBO MAX |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Francia Ligue 1 EN VIVO

  • Stade Brestois vs Lille | 07:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |
  • Auxerre vs Lorient | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Angers vs Paris FC | 09:15 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |
  • Metz vs Strasbourg Alsace | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Nantes vs PSG | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Copa de Alemania EN VIVO

  • FV Engers 07 vs Eintracht Frankfurt | 05:00 horas | Disney+ Premium |
  • Jahn Regensburg vs FC Köln | 07:30 horas | Disney+ Premium |
  • Lok Leipzig vs Schalke 04 | 07:30 horas | Disney+ Premium |
  • Atlas Delmenhorst vs Borussia Mönchengladbach | 07:30 horas | Disney+ Premium |
  • SSV Ulm 1846 vs SV Elversberg | 10:00 horas | Disney+ Premium |
  • Hallescher vs Augsburg | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Coppa Italia EN VIVO

  • AC Milan vs Bari | 13:15 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Go Ahead Eagles vs Ajax | 04:15 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Twente vs PSV Eindhoven | 06:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Volendam vs AZ Alkmaar | 08:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones