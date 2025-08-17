Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 17 de agosto de 2025 EN VIVO.

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Atlas | 16:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Monterrey vs Mazatlán | 18:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Tepatitlán | 17:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pumas vs América | 12:00 horas | TUDN, ViX Premium |

Atlas vs Chivas | 19:00 horas | Tubi |

Juárez vs Toluca | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Celta vs Getafe | 09:00 horas | SKY Sports |

Athletic Club vs Sevilla FC | 11:30 horas | SKY Sports |

Espanyol vs Atlético de Madrid | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Chelsea vs Crystal Palace | 07:00 horas | HBO MAX, TNT |

Nottingham Forest vs Brentford | 07:00 horas | Caliente TV |

Manchester United vs Arsenal | 09:30 horas | HBO MAX |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Stade Brestois vs Lille | 07:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Auxerre vs Lorient | 09:15 horas | Caliente TV |

Angers vs Paris FC | 09:15 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Metz vs Strasbourg Alsace | 09:15 horas | Caliente TV |

Nantes vs PSG | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Copa de Alemania EN VIVO

FV Engers 07 vs Eintracht Frankfurt | 05:00 horas | Disney+ Premium |

Jahn Regensburg vs FC Köln | 07:30 horas | Disney+ Premium |

Lok Leipzig vs Schalke 04 | 07:30 horas | Disney+ Premium |

Atlas Delmenhorst vs Borussia Mönchengladbach | 07:30 horas | Disney+ Premium |

SSV Ulm 1846 vs SV Elversberg | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Hallescher vs Augsburg | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Coppa Italia EN VIVO

AC Milan vs Bari | 13:15 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy domingo 17 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Go Ahead Eagles vs Ajax | 04:15 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Twente vs PSV Eindhoven | 06:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Volendam vs AZ Alkmaar | 08:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

