Toluca empata con Pumas y deja ir el liderato de la Liga MX

Los Pumas UNAM empataron el sábado 1-1 con el campeón Toluca, que dejó ir la posibilidad de asaltar el liderato del torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.

En la continuación de la quinta jornada del campeonato, Jorge Ruvalcaba anotó por los universitarios y Jesús Angulo rescató la igualada para los Diablos.

Toluca salió a proponer el partido y pronto inquietó a Navas con una llegada del brasileño Helinho; sin embargo, fue Pumas el que golpeó primero.

Ruvalcaba aceptó una asistencia del español Rubén Duarte y puso delante a los Pumas, que después de eso fueron superados por un rival intenso, aunque con poca contundencia.

Toluca empató 1-1 en el 68 con un disparo de zurda de Angulo y, pese a dominar el resto del duelo, no pudo volver a vulnerar a su rival.

Los Diablos aparecen en el cuarto lugar con tres victorias, un empate, una derrota y 10 puntos, dos menos que el líder Pachuca, derrotado un rato antes, 2-0 por el Tijuana.

En otros resultados del día, el América venció 3-1 a los Tigres, Chivas fue superado por Juárez 2-1 y Cruz Azul venció a Santos 3-2.