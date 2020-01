Iván García prepara su mejor versión

En plena búsqueda de un boleto para los que serían sus terceros Juegos Olímpicos, el clavadista jalisciense Iván García advierte que está trabajando fuerte para mostrar su mejor versión, pues además de prepararse en lo competitivo, el ''Pollo'' es consciente de que debe apuntalar su mentalidad.

García reconoció que el año pasado atravesó por momentos complicados en cuanto a lo deportivo, pero ahora afirma que se encuentra pleno para cerrar con fuerza la parte más determinante del ciclo olímpico.

''Estoy muy bien, he pasado cosas maravillosas en lo personal, soy una persona feliz y esa felicidad me ayuda al entrenamiento y es algo maravilloso, psicológicamente estoy trabajando muy fuerte, sé que era una de mis debilidades, lo aprendí el año pasado, que no fue lo que yo esperaba en Lima 2019, la psicología me jugó un poco chueco, pero trabajo en eso y me siento preparado, siento que voy a encontrar la mejor versión de mí en todos los aspectos'', puntualizó García para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Ahora mismo Iván García, junto con el equipo de clavados del Code Jalisco, se encuentra en concentración dentro del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), lugar en donde buscará adaptarse a las instalaciones para encarar el próximo control técnico nacional que será vital en el proceso hacia Tokio.

''Vengo a adaptarme, a ver que se siente tirar acá, porque estoy acostumbrado a otra alberca completamente diferente, es bueno que antes de la competencia podamos tener algunos entrenamientos de adaptación y hay que aprovecharlos al máximo y esperemos que podamos pulir las cosas que necesitamos'', finalizó el ''Pollo''.

Este control técnico también servirá como selectivo a la Copa del Mundo que se realizará en Tokio, Japón, del 21 al 26 de abril, días en donde se buscarán el resto de las plazas para México a Juegos Olímpicos.

