Iván García inicia su camino a la medalla

De cara a que busque su lugar en la final de la plataforma de 10 metros, el clavadista Iván García ha recibido una carta especial por parte de su inseparable amigo Germán Sánchez, quien a pesar de no haber asistido a la justa veraniega de Tokio, espera que su eterno compañero pueda cumplir sus objetivos en estos Juegos Olímpicos.

El “Pollo” no pasa por su mejor momento debido a la lesión que arrastra en la rodilla izquierda, sin embargo, cuenta con el apoyo del “Duva”, su mejor amigo y doble medallista olímpico desde la plataforma, quien esta vez no pudo clasificarse a la justa por lesión.

“Con Germán hace algunos días hablé con él, pero fíjate que no hablamos de clavados, platicamos de otras cosas: de la vida, de cómo iban sus cosas allá con lo de la reporteada. Acá en mi caso pues es algo íntimo, pero Germán me mandó una carta y justo ayer la leí. Son ese tipo de cosas que te motivan”, reconoció el “Pollo” desde la Villa Olímpica.

Respecto a su lesión, Iván García reconoció que ha vivido momentos complicados desde su arribo a Tokio, pero aún así espera que su experiencia lo saque a flote en la búsqueda de volver a subir a un podio olímpico.

“Lamentablemente no me encuentro al 100% de mi nivel, obviamente que no es pretexto, pero la lesión que tenía aquí se vino a empeorar, porque en los primeros entrenamientos que tuve en Japón se dieron cuenta que se me rompió el cartílago de la rodilla izquierda. Ya tenía roto el tendón y ahora se suma esto. Pasaron días de mucho dolor y sufrimiento, pero estando aquí lo importante es meterme a la final, ahí todo puede pasar, espero que mi experiencia en Juegos Olímpicos me permita tener el temple para hacer lo que sé hacer”, explicó.

Sabedor de que su competencia será vista por decenas de miles de personas en México y el mundo, Iván espera dejar buenas sensaciones, pues reconoce que le gustaría ser un buen referente para los niños y las próximas generaciones de clavadistas.

“Me encantaría ser un ejemplo para las nuevas generaciones, en mi caso yo tengo una hija que es el motor principal de que yo siga haciendo clavados, me encantaría que ella viera a su papá luchar hasta el final, y así como está mi hija debe haber muchos niños que estén esperando la participación de algún mexicano, y en mi caso me gustaría reflejarles que con el trabajo se pueden realizar los sueños. Espero que le pueda cambiar la vida aunque sea a un niño, eso para mí sería algo magnífico”, finalizó.

Los de Tokio 2020 son los primeros Juegos Olímpicos en los que Iván García asiste sin la compañía de su amigo Germán Sánchez, y a pesar de todo lo que hay en contra, el clavadista de Jalisco sigue siendo una de las máximas esperanzas de la delegación mexicana, pues su medalla en Londres 2012 lo ubica como un referente obligado.

En caso de que “Pollo” pueda salir adelante pese a la lesión, disputará hoy a las 20:00 horas la semifinal y en la madrugada, cinco horas después, la final.

