Guillermo del Toro dejó de ser vegetariano y ESTE fue el motivo

Recientemente, el cineasta mexicano, Guillermo del Toro, asistió al Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 , en donde, además de recibir una ovación de 13 minutos por su nueva adaptación de Frankenstein, sorprendió al público al revelar que ha perdido aproximadamente 80 kilos.

“Conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos", dijo el director de 60 años.

Asimismo, el ganador del Óscar por La forma del agua y Pinocho, explicó que su principal motivación es cuidar su salud: “Estoy contento, ahorita he perdido como 80 kilos”.

¿Por qué Guillermo del Toro era vegetariano?

Como buen mexicano, a Guillermo del Toro le encanta la comida mexicana; ha confesado que le gustan mucho los tacos de cochinita pibil y demás platillos típicos de la gastronomía mexicana.

Sin embargo, fue vegetariano por 4 años. Según Rolling Stone, el director dejó la carne gracias a La masacre en Texas , película de Tobe Hooper que fue estrenada en 1974, en la que se cuenta una historia perturbadora sobre canibalismo.

“Dejé la carne mientras hacía esa película. Pensé que el corazón del film estaba relacionado con la carne; se trata de la cadena de la vida y de matar seres sintientes, y tiene canibalismo, aunque debes llegar a esa conclusión por ti mismo porque solo está implícito. Guillermo del Toro también dejó de comer carne después de ver esa película”, explicó Hopper.

Por su parte, Del Toro confesó a TMZ que dejó el vegetarianismo al pasar frente a una rosticería: “Un día veníamos mi socio y yo y había unos pollos rostizados y algo explotó en mi cabeza. ¡Me comí tres pollos con todo y huesos! , ahí era momento de sincerarme”.

