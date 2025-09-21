Chivas se olvidó de ganar en casa; solo una victoria en cinco partidos

Después de caer por goleada ante Toluca, Chivas acumuló otra derrota frente a su afición en el presente campeonato. El conjunto rojiblanco sigue sin ganar en casa y actualmente suma un total de cuatro juegos consecutivos sin victoria.

Guadalajara ha disputado cinco encuentros como local en lo que va del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, el equipo solo ha conseguido un triunfo en el proyecto encabezado por el estratega argentino Gabriel Milito.

En los últimos dos torneos, con entrenadores anteriores, El equipo registraba únicamente cuatro derrotas en 18 partidos disputados, mientras que ahora suma tres caídas en sus últimos cinco juegos como local.

Actualmente, Chivas cuenta con cuatro puntos de 15 posibles en condición de local, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. Esta situación ha generado una gran molestia en la afición rojiblanca, que ha expresado su inconformidad al finalizar los juegos con abucheos al plantel rumbo al vestidor.

La única victoria en casa en la presente campaña se dio ante Atlético de San Luis. En ese encuentro, Chivas ganaba 2-0 en el primer tiempo; sin embargo, el conjunto potosino logró darle la vuelta 2-3. Fue en los minutos finales cuando Guadalajara consiguió revertir nuevamente el marcador.

Ante su gente, Chivas ha tenido la pólvora mojada en ofensiva. De los cinco partidos disputados como local, apenas han marcado seis goles, de los cuales cuatro fueron en su primer compromiso. Esto significa que en los últimos cuatro juegos en el Estadio Akron apenas suman dos anotaciones.

En cambio, en el aspecto defensivo, las Chivas de Gabriel Milito han mostrado debilidad. En los últimos cinco juegos recibieron un total de diez goles y solo en un partido lograron mantener el arco en cero, situación que ha incrementado el enfado de la afición al término de los encuentros.

