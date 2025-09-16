Martes, 16 de Septiembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Dreams”

Aquellos que apoyan el cine mexicano contemporáneo la película Dreams ya está en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"Dreams" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/ IMAGEM FILMS.

Estrenada mundialmente en el Festival de Berlín, la película Dreams que marca el debut protagónico del afamado bailarín jalisciense Isaac Hernández, ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad.

Dreams. ESPECIAL/ IMAGEM FILMS.

El romance florece entre una acaudalada dama de la alta sociedad y un joven bailarín de ballet mexicano.

Dreams. ESPECIAL/ IMAGEM FILMS.

Creyendo que su amante le apoyará, él cruza la frontera para perseguir sus sueños en San Francisco. Pero cuando la ambición y el amor chocan con la dura realidad, él deberá enfrentarse a la verdadera naturaleza de su relación.

Dreams

De Michel Franco.

Con Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell, Eligio Meléndez, Mercedes Hernández.

México, 2025.

XM

