Estrenada mundialmente en el Festival de Berlín, la película Dreams que marca el debut protagónico del afamado bailarín jalisciense Isaac Hernández, ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad.

Dreams. ESPECIAL/ IMAGEM FILMS.

El romance florece entre una acaudalada dama de la alta sociedad y un joven bailarín de ballet mexicano.

Creyendo que su amante le apoyará, él cruza la frontera para perseguir sus sueños en San Francisco. Pero cuando la ambición y el amor chocan con la dura realidad, él deberá enfrentarse a la verdadera naturaleza de su relación.

Dreams

De Michel Franco.

Con Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell, Eligio Meléndez, Mercedes Hernández.

México, 2025.

