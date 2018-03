Ibrahimovic debutaría contra Carlos Vela

El nuevo delantero de Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, podría debutar este mismo sábado en contra de Los Ángeles FC, equipo donde milita el mexicano Carlos Vela.

El ex jugador del Manchester United, Milan, Inter de Milan, PSG, Barcelona y Ajax, llega este jueves por la noche a Los Ángeles, y si bien no estaría listo para ser titular, si podría tener unos minutos de partido.

"Estás hablando de Zlatan Ibrahimovic, no de un ser humano normal y mortal. Estoy seguro que él te diría lo mismo. Él es muy competitivo, ama la competencia y los retos. Si me preguntan si está listo para jugar 90 minutos el sábado, mi respuesta es no. Pero ¿tendrá algún papel en el partido? Es muy probable", señala Sigi Schmid, técnico del cuadro angelino.

RR