Panorámica Mirador Residencial lanza su desarrollo vertical

Panorámica Mirador Residencial realizó un gran evento de lanzamiento de su desarrollo de departamentos.

El anfitrión Miguel Morán de ENEAD Grupo Inmobiliario recibió a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de representantes de ENEAD, Interurbana, Octar, Cantilever, FMS Group, Altidia y Mentora Co.

Kissy Vega y Damián Alatorre. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Lanzamiento de Panorámica Mirador Residencial. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Después de la bienvenida se dio paso a la presentación del desarrollo para después realizar una sesión de preguntas y respuestas. Para celebrar se ofreció un cóctel con canapés, vino tinto, tequila y refrescos, en un ambiente amenizado por la música de un DJ.

Dulce Ramírez y Felix Trejo. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Lanzamiento de Panorámica Mirador Residencial. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Panorámica Mirador Residencial es un desarrollo único que combina la tranquilidad de un entorno natural con la comodidad de la vida urbana. Ubicado frente a la mejor vista de Guadalajara, ofrece una experiencia de tranquilidad y conexión con el entorno. Cuenta con cuatro mil 300 m2 de terreno, más de dos mil 700 m2 de áreas verdes y amenidades, una torre exclusiva con 52 departamentos, 19 amenidades para un estilo de vida de bienestar, dos elevadores, estacionamiento techado, bodega por departamento, un diseño moderno y funcional así como alta plusvalía en crecimiento. Entre las amenidades están una terraza panorámica, alberca, área de yoga, zona grill, kid zone, pet shower, área de coworking, ludoteca y varias más.

Martha Alarcón y Liz Moñon. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Tonatiuh Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Evento: Lanzamiento de Panorámica Mirador Residencial. Lugar: Av. La Paz 2620, Col. Arcos Vallarta. Fecha: 2 de octubre de 2025. Invitados: Alrededor de 100. Patrocinadores: ENEAD Grupo Inmobiliario, Tequila reserva Don Armando, Vino tinto Adriano y Lambrusco Dolce Amore.

Panorámica Mirador Residencial

Web: www.enead.com.mx/panoramica-residencial

Facebook: PanoramicaMiradorResidencial

Instagram: panoramicadepartamentos

CP