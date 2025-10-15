Miércoles, 15 de Octubre 2025

Panorámica Mirador Residencial lanza su desarrollo vertical

Panorámica Mirador Residencial es un desarrollo único que combina la tranquilidad de un entorno natural con la comodidad de la vida urbana, ubicado frente a la mejor vista de Guadalajara

Por: Xochitl Martínez

Gaby de Mendoza, Alan Mendoza, Israel Aguirre, Karla Sahagún, Miguel Morán, Tania Guiza y Enrique Cepeda. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de octubre 2025.

Panorámica Mirador Residencial realizó un gran evento de lanzamiento de su desarrollo de departamentos.

El anfitrión Miguel Morán de ENEAD Grupo Inmobiliario recibió a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de representantes de ENEAD, Interurbana, Octar, Cantilever, FMS Group, Altidia y Mentora  Co.

Kissy Vega y Damián Alatorre. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez
Lanzamiento de Panorámica Mirador Residencial. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Después de la bienvenida se dio paso a la presentación del desarrollo para después realizar una sesión de preguntas y respuestas. Para celebrar se ofreció un cóctel con canapés, vino tinto, tequila y refrescos, en un ambiente amenizado por la música de un DJ.

Dulce Ramírez y Felix Trejo. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez
Lanzamiento de Panorámica Mirador Residencial. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Panorámica Mirador Residencial es un desarrollo único que combina la tranquilidad de un entorno natural con la comodidad de la vida urbana. Ubicado frente a la mejor vista de Guadalajara, ofrece una experiencia de tranquilidad y conexión con el entorno. Cuenta con cuatro mil 300 m2 de terreno, más de dos mil 700 m2 de áreas verdes y amenidades, una torre exclusiva con 52 departamentos, 19 amenidades para un estilo de vida de bienestar, dos elevadores, estacionamiento techado, bodega por departamento, un diseño moderno y funcional así como alta plusvalía en crecimiento. Entre las amenidades están una terraza panorámica, alberca, área de yoga, zona grill, kid zone, pet shower, área de coworking, ludoteca y varias más.

Martha Alarcón y Liz Moñon. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez
Tonatiuh Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Evento: Lanzamiento de Panorámica Mirador Residencial.

Lugar: Av. La Paz 2620, Col. Arcos Vallarta.

Fecha: 2 de octubre de 2025.

Invitados: Alrededor de 100.

Patrocinadores: ENEAD Grupo Inmobiliario, Tequila reserva Don Armando, Vino tinto Adriano y Lambrusco Dolce Amore.

Panorámica Mirador Residencial

Web: www.enead.com.mx/panoramica-residencial

Facebook: PanoramicaMiradorResidencial

Instagram: panoramicadepartamentos

