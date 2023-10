Histórico: Simone Biles gana su 6to título All-around en el Campeonato Mundial

Simone Biles hace historia y gana su sexto título mundial All-Around. Biles es una gimnasta artística estadounidense reconocida globalmente, sobre todo por su hazaña de un doble salto Yurchenko de mucha dificultad y que ha sido rebautizado como el Biles II.

En esta ocasión, ni siquiera un ligero tropezón cerca del final pudo detener a Simone Biles, pues se sobrepuso al pequeño error en su rutina de piso. Pero tuvo por lo demás un desempeño formidable y ganó este viernes el título del All-Around individual por sexta ocasión en los campeonatos mundiales para convertirse en la gimnasta más condecorada de la historia.

Y todo ello ocurrió a dos años de que Biles dejó su carrera en suspenso para concentrarse en su salud mental tras los Juegos Olímpicos de Tokio.

Incluso para alguien que ha ocupado lo más alto del podio mundial en 21 ocasiones, el nuevo logro de Biles hizo que derramara algunas lágrimas durante la ceremonia de premiación en Amberes, la ciudad belga donde comenzó su cosecha de títulos hace una década, cuando tenía 16 años.

"Chicos, en realidad no me lo van a creer, pero algo se me metió en el ojo durante unas cuatro oras hoy y no podía sacármelo", dijo. "Así que, cuando estaba mirando en el podio, si volteaba hacia arriba, el ojo se me irritaba". Luego, reconoció que estaba conmovida. "Hace 10 años gané mi primer mundial, ahora estoy aquí de nuevo, así que fue algo emotivo".

Biles obtuvo una puntuación de 58,399 en la barra de equilibrio, piso, salto de potro y en las barras paralelas para superar a la brasileña Rebeca Andrade, la campeona defensora, por 1,633 unidades.

La compañera de Biles en el equipo estadounidense, Shilese Jones, se quedó con el bronce al acumular 56,332 puntos.

Esta fue la 27ma medalla para Biles en campeonatos mundiales —la 21ta de oro. La consiguió dos días después de que la cuatro veces medallista de oro olímpica lideró al equipo estadounidense para conseguir su séptimo título y establecer un nuevo récord.

Biles suma en total 32 medallas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos para convertirse en la gimnasta más laureada de la historia —mujeres y hombres— en los dos eventos más importantes del deporte sobre el retirado Vitaly Scherbo.

La única irregularidad ocurrió cerca del final, mientras terminaba la rutina de piso. Tras una actuación casi perfecta, se tropezó casi al final de su rutina antes de iniciar un secuencia de saltos. Pero se recuperó con estilo y no le costó los suficientes puntos para perder el oro.

"Sé que mis padres tuvieron un infarto", le dijo Biles a su entrenadora.

Falta menos de un año para los Juegos Olímpicos de París y Biles está de vuelta a su mejor forma. A pesar de la férrea competencia con Andrade y Jones, parece estar por encima del resto —casi una década después de que inició su reinado.