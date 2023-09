La gimnasia es uno de los deportes tradicionales de los Juegos Olímpicos modernos, desde 1896 este deporte ha tenido un espacio en este evento deportivo de gran importancia. Desde su inclusión en los Juegos Olímpicos, la gimnasia ha ganado bastante popularidad y prestigio como un deporte que combina la habilidad física y la creatividad. Miles de gimnastas han hecho historia gracias a su desempeño en las distintas categorías, ejemplo de ello son 3 mujeres muy conocidas: Nadia Comăneci, Simone Biles y Alexa Moreno.

Una de las gimnastas que han marcado un hito en la historia de este deporte es Nadia Comăneci, quien obtuvo el 10 perfecto el 18 de julio de 1976. No hay persona que no haya visto el video en el que se balancea y vuela de una barra a otra aterrizando perfectamente, convirtiéndola en la primera gimnasta en obtener la calificación perfecta. Nadia conquistó nueve medallas olímpicas de las cuales, cinco fueron de oro; además obtuvo cuatro medallas en el Campeonato Mundial y doce del Campeonato Europeo.

Alexa Moreno, por su parte, es una gimnasta mexicana medallista de bronce en salto de caballo en el Mundial de Gimnasia Artística de 2018, donde se convirtió en la primera mexicana en lograr un podio en dicho certamen. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2023, Alexa Moreno obtuvo cuarto lugar en la prueba de salto de caballo.

Recientemente Alexa Moreno, otra vez puso en alto el nombre de México en el Campeonato del Mundo de Gimnasia FIG en París. Allí, Moreno obtuvo la medalla de oro en la prueba de salto de caballo con un puntaje de 14.075, mientras que en el ejercicio de piso obtuvo 13.300, valiéndose de una medalla de bronce.

La próxima competición en la que participará será en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se realizará en Bélgica y donde buscará la plaza a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Y aunque aún no se define si Moreno participará o no en los Juegos Olímpicos de París, el Comité ha colocado un emotivo video con dos grandes gimnastas a lado: "40´years of women's vault at the Olympics, from 1976 to 2020, from Nadia Comaneci to Alexa Moreno! Wich vault is your favourit?" (40 años del salto femenino en los Juegos Olímpicos, de 1976 a 2020, de Nadia Comaneci a Alexa Moreno! ¿Cuál es tu salto olímpico favorito?).

40+ years of women's vault at the Olympics, from 1976 to 2020, from Nadia Comaneci ���� to Alexa Moreno ����! Which vault is your favourite? ��#Antwerp2023 I #ARTWorlds2023 l @nadiacomaneci10 pic.twitter.com/uSNKM9ZWzE — The Olympic Games (@Olympics) September 28, 2023

