Higuera niega "limpia" en Chivas

El CEO de Chivas, José Luis Higuera, salió al paso de los rumores según los cuales la directiva del Rebaño intenta "limpiar" el equipo de futbolistas que simpatizan con el anterior técnico, Matías Almeyda.

"A veces es interesante ver las conclusiones que sacan a veces los medios, pero esto no es una limpia. Seríamos unos tontos de hacer una limpia", explicó Higuera a la cadena ESPN.

El directivo niega actuar en base a enemistades personales y explica que las bajas de jugadores son decididas con criterios solamente futbolísticos.

"No necesariamente tienes que quitar un equipo de trabajo por una revancha. Primero, no es así la institución ni Jorge Vergara y la gente que me conoce bien sabe que yo no soy así".

"Esto es totalmente una decisión deportiva de salidas y de llegadas", agregó.

Higuera explicó también cómo se decidieron las salidas para este torneo.

"Todas las salidas las plantearon ellos y nos correspondía a otras personas, entre ellas Amaury y tu servidor, cuestionarlas y estar seguros de que estaban seguros de esas salidas por lo que implican y las llegadas igual, misma dinámica que se hacía con Matías Almeyda.

"Es lógico y válido que lo puedan opinar y respetamos lo que cada quien piense, pero le decimos a la afición que no es así".

"Con tres torneos sin calificar sería absurdo que todos siguiéramos igual".

El dirigente esgrime como argumento el pobre rendimiento del equipo en el último año y medio, en el que no logró acceder a la fase final de la Liga MX.

"Con tres torneos sin calificar sería absurdo que todos siguiéramos igual, con los mismos jugadores", dice.

"Hay culpas de 18 meses de todos, pero al final tenemos que ajustar. Unos llegan, otros se van, pero la prioridad es seguir las decisiones cien por ciento deportivas, en este caso de un director técnico que es Pepe (Cardozo), y con nuestro director deportivo que es Mariano (Varela)".

RR