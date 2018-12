Ángel Zaldívar publica carta de adiós a Chivas

Ángel Zaldívar publicó una carta para despedirse de Chivas, luego de que se anunciara el préstamo por un año del delantero a los Rayados de Monterrey.

"Me despido del club que me vio nacer, crecer y llegar a ser profesional en el futbol. Llegué siendo un niño y me voy 15 años después con triunfos y derrotas, mucho aprendizaje y crecimiento", escribió el atacante, cuyo préstamo no tiene opción de compra.

El mensaje, publicado en la cuenta de Twitter del jugador, está acompañado de dos fotografías, una que lo muestra en las infantiles de Chivas, y otra en donde aparece disputando el Mundial de Clubes, donde Chivas concluyó su participación el martes pasado.

"Pasamos momentos muy buenos, ganando títulos y festejando con ustedes, y otros no tan buenos que sufrimos, pero siempre traté de mantener el orgullo y prestigio que este club se merece", afirma el delantero.

Zaldívar Caviedes agradeció a todo el personal del club, a sus compañeros así como a Jorge Vergara y Amaury Vergara "por darme la oportunidad de ser profesional".

Con 24 años, el "Chelo" fue el goleador del club en el Apertura 2018, con seis tantos en 17 partidos, el mejor torneo de su carrera hasta ahora.

RR