Jugadores de Chivas, avergonzados por fracaso en Mundial de Clubes

Aunque a su llegada a la Perla Tapatía evitaron a la prensa sin declaración alguna, después algunos futbolistas del equipo de Chivas de Guadalajara mostraron su pena y tristeza, por lo sucedido en el Mundial de Clubes.

El Rebaño Sagrado perdió en cuartos de final contra el cuadro japonés del Kashima Antlers, y luego cayó en la disputa por el quinto lugar contra el Esperance de Túnez para concretar la peor participación de un club mexicano en un Mundial de Clubes.

Dicha situación obligó a que diversos jugadores dieran la cara en un video mostrado por Chivas TV, entre ellos el volante ofensivo Isaác Brizuela: "Todos hemos vivido etapas buenas, regulares, pero de las malas te acuerdas porque te duelen, te marcan más porque cuando ganas sientes esa alegría, pero las negativas son complicadas porque si no las sabes manejar te pueden comer la cabeza".

Para revertir la situación ahora hay que "tener una mentalidad fuerte, creer que somos un equipo muy fuerte. Cuando nos la creemos nadie nos para, nadie nos detiene, si juntamos las cualidades de cada uno el equipo brilla", enfatizó.

"Cone" Brizuela aseguró que en el conjunto rojiblanco "no podemos permitirnos otro torneo sin estar en los primeros lugares y sin una Liguilla más".

Por su parte, el defensor Jesús Sánchez reconoció que Chivas atraviesa "un trago amargo, no será el primero y el último, trataremos de que sean los menos, pero así es la vida también, a veces estás arriba o estás abajo, cuando estás arriba no eres ni el más bueno y cuando estás abajo no eres el más malo".

Por lo que exhortó a ser "ecuánimes, sí duele porque es tu profesión, es tu club, hay millones de personas que nos siguen y debemos de responderles a ellas".

"Chapo" Sánchez es consciente de los factores que existen para revertir la situación, "yo no conozco otra clave del éxito más que el trabajo, la perseverancia y la fe, esos son mis tres estandartes, y creo que el equipo las tiene y va a levantar".

Por su parte, Jesús Godínez declaró que "a pesar de la tristeza que vivimos el equipo está mentalmente fuerte para seguir peleando y dispuesto para lo que venga".

Mientras que Josecarlos Van Rankin comentó "sabemos que es un mal momento y hay malos resultados, pero también vamos a hacer todo lo posible y trabajar a tope para sacar esto adelante".

