''Güero'' Real quiere compartir experiencias con otros técnicos

Cuando comenzó José Luis Real su carrera como formador, también como técnico, le dio mucho coraje no encontrar en México un lugar donde poder llenarse de vivencias, que alguien le compartiera cómo era el estar el frente de un club desarrollando varios temas en algunos departamentos y esto orilló al ''Güero'', a pensar en abrir una academia donde todo esto pueda ser posible.

Por ello se decidió abrir Academia Altium by ''Güero'' Real, donde estarán trabajando desde la formación del jugador en una edad temprana para darle bases de comportamiento, ubicarlos y que con el paso del tiempo, no se dejen llevar por caminos falsos, que en muchos casos cuesta el adiós a las carreras profesionales, hasta tener entrenadores documentándose de aspectos cancha por alguien que lo vivió.

''Por eso decidí que no voy a trabajar para ningún club, es una determinación tomada con mi familia y que trabajaré para mí, haciendo lo que siempre he hecho para los clubes. Creo que debo darle paso a la gente joven, vienen muchos con capacidad y también esa gente joven requiere de recomendaciones como en mi caso, por eso me pongo de ejemplo porque me ha ido bien''.

Solamente hubo un club que le abrió las puertas a Real cuando inició, uno nada más y que en su momento, era el mejor formador de talentos en México. De ahí en fuera, cuando necesitó capacitarse, tuvo que recurrir al extranjero.

''Yo no pude aprender de los entrenadores mexicanos, me tuve que ir a Sudamérica y Europa para aprender, ya que nadie abrió las puertas para aprender. Tuve la fortuna que Pumas me abrió las puertas, excepto Pumas, donde estuve dos meses conociendo el trabajo por allá de los 90, cuando era el mejor club que trabajaba con los jóvenes''.

Quiere entrar el ''Güero'' Real con una nueva educación deportiva, porque está seguro que el no compartir conocimientos entre técnicos, se debe a cultura y es ahí donde iniciará.

''Ahora si hablas con algún entrenador joven en cómo se prepara, dirá que en la escuela de entrenadores, dirigiendo en tercera, segunda, pero no tiene transmisión de vivencias, de conocimientos, de anécdotas y es porque no tenemos la cultura en México. Eso es lo que haré, darle paso a los jóvenes y por la otra, transmitir mis vivencias, experiencias. Quiero transmitir en lo que me fue bien, para influir en quienes inician''.

José Luis dará asesoría a quien se lo pida, clubes, técnicos independientes o en grupo de alguna institución, al tiempo que compaginará esto con una asesoría en Estados Unidos, donde estará 10 días por mes impartiendo clínicas, en el mismo tenor de lo que hará en México, son la salvedad que en su tierra tendrá la base.

''Tenemos los contactos de tal manera que podemos proponer a los jugadores de más talento a los clubes en México o incluso fuera del país. En nuestra página desde enero podrán ver todo lo que impartiremos junto a Héctor Real, Guillermo Hernández y todo un equipo de profesionales, influyentes en esto. Tenemos un gran equipo que tendrá combinación de jóvenes como veteranos, donde niños, técnicos y jóvenes se verán beneficiados con temas que no están en otros lados''.

Con estar al frente de la academia, ''Güero'' Real ganará en muchos aspectos, primero en calidad de vida al estar más cerca de su familia, pues siente que ha estado mucho tiempo fuera y este es su principal motor para continuar ligado al futbol, pero ahora de una manera donde sea dueño de sus tiempos.

''Seré, mi propio jefe, haré no lo que más me gusta sino en lo que creo más puedo aportar a la gente que quiera hacer algo importante en el futbol, motivo por el cual tendremos becas para aquellos que así lo requieran. Queremos dar formación integral como lo hizo Jorge Vergara, soy creyente de esto y quiero hacer algo que funciona, así que vamos a iniciar con la instalación de las bases desde pequeños, con los niños''.

