Guadalajara se consolida como capital de grandes espectáculos: Pablo Lemus

La agenda de espectáculos deportivos y culturales de Guadalajara está colocándola como la capital nacional de los grandes eventos, aseguró el gobernador Pablo Lemus Navarro en entrevista con EL INFORMADOR .

Durante su visita al GDL Open AKRON 2025 , presentado por Santander , el mandatario estatal señaló que está “ feliz de que esto pase y voy a seguir apoyando, porque la derrama económica que genera hace que tengamos cada vez más empleos de calidad; que la gente venga a nuestra ciudad, que quienes trabajan en restaurantes, los meseros, los taxistas puedan tener mejores ingresos. O sea, no se trata solamente del evento per se, sino de todo lo que genera a su alrededor ”.

Sobre el torneo tapatío, Lemus afirmó que “ en el buen sentido de la palabra debe ser algo que llegó para quedarse. Que sea una sana costumbre que este torneo se celebre aquí en Guadalajara, en Jalisco, y que la gente siga viniendo en un ambiente completamente familiar ”. Agregó que “ lo que se ve aquí, y a mí me encanta, es que hay muchas niñas, muchos niños, muchas familias disfrutando del tenis en un ambiente de cordialidad ”.

El mandatario recordó el trabajo realizado desde hace una década para traer el tenis a Guadalajara y la satisfacción que le provoca ver consolidado el evento.

“ Al principio, debo decirlo, hace 10 años que empezamos a traer los primeros torneos, nos costó mucho trabajo que la gente se comprometiera con este gran espectáculo, pero hoy ya lo veo consolidado. Me comentaba Gustavo Santoscoy que los boletos de este fin de semana están completamente vendidos, algo que nos motiva a seguir trayendo grandes eventos deportivos a Guadalajara ”.

Finalmente, Lemus subrayó que la Perla Tapatía se está “ consolidando como una capital nacional de los grandes espectáculos deportivos y culturales ”.

El GDL Open AKRON 2025 llegará a su final esta tarde, cuando se dispute la final de singles entre la estadounidense Iva Jovic, de 17 años, y la colombiana Emiliana Arango, a las 15:00 horas en el Estadio AKRON .

