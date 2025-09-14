El atacante y ahora goleador de Chivas, Armando González, se convirtió en la figura de la noche en el Clásico Nacional ante América, después de sentenciar el juego con el segundo gol que selló la victoria del Guadalajara.

González no solo respondió en el duelo contra América, también se ha establecido como el hombre gol en la Liga MX, pretemporada y hasta en amistosos, refrendando el buen momento que vive el juvenil rojiblanco.

“La Hormiga” se ha ganado el cariño de la afición gracias a sus grandes actuaciones, pues en pocos minutos de juego ha mostrado su efectividad, al grado de que la afición lo prefiere sobre Javier Hernández y Alan Pulido, previo a la lesión de este último.

Ante ello, el director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director de ICAFUT, Enrique Contreras Rebollo, aseguró que el buen momento de González con Chivas ha comenzado a escribir su historia como goleador con el Guadalajara, dejando como última opción a Javier Hernández.

“Hoy me parece que se escribe el resto de la historia. Si en un clásico como contra América tú no le das opción a una figura, en su momento muy querida por la afición de Chivas, de seguir jugando, me parece que está todo dicho. En el partido ante América se escribe una nueva historia con la ‘Hormiga’ González.

“Me parece que nadie se acuerda de ‘Chícharo’ Hernández. Con su actuación frente a América y a lo largo del torneo, la ‘Hormiga’ González ya ha levantado la mano para ser el titular en el ataque de Chivas”, señaló.

Actualmente, ha marcado un total de cuatro goles en el Torneo Apertura 2025, estableciéndose como el segundo mejor goleador mexicano del campeonato, solo detrás de Ángel Sepúlveda, con un promedio de un gol cada 100 minutos, pese a haber iniciado únicamente cuatro partidos como titular.

El atacante rojiblanco no solo ha convertido en Liga MX, también apareció en Leagues Cup, donde marcó un gol ante Cincinnati, además de registrar un total de cinco goles en duelos amistosos: cuatro en pretemporada y uno más durante la fecha FIFA contra León, consolidándose como el jugador más efectivo desde el inicio de la gestión de Gabriel Milito.

