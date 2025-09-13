Sábado, 13 de Septiembre 2025

Iva Jovic está en la final del GDL Open Akron 2025; enfrentará a Emiliana Arango

La estadounidense de 17 años consiguió su pase a la final al imponerse a la joven tenista checa, Nikola Bartunkova en tres sets

Por: Patricia Gallardo Name

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

La estadounidense de 17 años y número 73 del ranking mundial consiguió esta noche su pase a la final del GDL Open Akron 2025 al imponerse a la joven tenista checa, Nikola Bartunkova en tres sets.

Jovic se convirtió en una de las grandes animadoras del torneo con grandes actuaciones y la de este sábado no fue la excepción.

La estadounidense aprovechó los errores de Bartunoka quien fue víctima de varias dobles faltas al momento del saque, incluyendo en el tercer set, dándole así la oportunidad a Iva para conseguir su lugar en la final ante la colombiana Emiliana Arango. 

La final se jugará en el Centro Panamericano de Tenis, en la cancha del estadio Akron a las 15:00 horas. 

Previo a ese encuentro se disputará la final de dobles donde participará la mexicana Giuliana Olmos, en un encuentro que dará inicio no antes de las 12:30 horas.

