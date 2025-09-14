Diablos Rojos barre a Charros de Jalisco y se corona en la Serie del Rey 2025

Los Diablos Rojos sacaron la escoba en el estadio Panamericano para barrer a los Charros de Jalisco (4-0) en la Serie del Rey 2025. Con una sólida pizarra de 7-3, los escarlatas consiguieron doblegar a la novena de Benjamín Gil para consumar el bicampeonato y ganar su título 18 en el centenario de la Liga Mexicana de Béisbol, refrendándose como el equipo más ganador de la competencia.

La escuadra capitalina presentó un dominio muy difícil de superar para los Charros. Por cuarto juego consecutivo, los dirigidos por Lorenzo Bundy mostraron una ofensiva sumamente poderosa, pero también una defensiva impecable que permitió solo tres anotaciones para ponerle la cereza al pastel y conquistar el territorio jalisciense.

Los Charros llegaron a este juego 4 con la ilusión de una victoria que les permitiera alargar la agonía. Sin embargo, todo lo que les podía salir mal, les salió fatal. Comenzando por el pitcher abridor Eduardo Vera, quien apenas pudo soportar una entrada completa, ya que de inmediato fue recibido por un sencillo de Julián Ornelas para que Diablos tomara la delantera a través de Carlos Sepúlveda.

Bajo su serpentina, José Marmolejos bateó un elevadito para una doble matanza, pero para mala fortuna de los albiazules, Allen Córdoba pudo llegar a tierra prometida. Aún con ese registro, Benjamín Gil sostuvo a Vera para el inicio del segundo rollo, pero concedió que José Pirela tocara home, tras un fallido lanzamiento a primera base para evitar que Rio Ruiz se embasara.

Para intentar salvarse de la desgracia se llamó a Aarón McGarity para que relevara a Vera y contuviera a la marea roja, pero tampoco lo logró. Allen Córdoba volvió a hacer su diablura conectando un doble que impulsó a Juan Gamboa y Sepúlveda a la caja registradora y poner una superioridad imposible de alcanzar.

Utilizando a otro elemento del bullpen, Ariel Miranda se subió al montículo y también falló. En la quinta entrada, Marmolejos bateó un cuadrangular que llevó consigo a Robinson Canó para poner el par de rayitas fulminantes que se tradujeron en un campeonato inevitable.

Los Charros, en su esfuerzo por evitar una vergonzosa blanqueada, sumaron un rally de tres carreras en la octava entrada. Willie Calhoun pegó sencillo que mandó a Mallex Smith a tierra prometida, mientras que, Dwight Smith Jr. mandó a volar la pelota fuera del campo para firmar un jonrón productor con Calhoun abordo.

Pese a su encender las gradas con la ilusión de conseguir una voltereta histórica, todo fue insuficiente ante el cerrador Tomohiro Anraku, quien fue el encargado de bajar la cortina y sentenciar el triunfo a favor de los Diablos Rojos.

A Charros de Jalisco le quedará esperar por el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico, competencia en la que harán su debut el próximo 14 de octubre frente a las Águilas de Mexicali para iniciar su defensa por el título.

SV