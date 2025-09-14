Iva Jovic es la campeona del GDL Open Akron 2025

La estadounidense de 17 años y hasta hoy número 73 del ranking mundial, Iva Jovic, se consagró esta tarde en la cancha del Estadio AKRON del Centro Panamericano de Tenis al vencer a la colombiana, Emiliana Arango, en dos sets con parciales de 6-4 y 6-1 en el GDL Open AKRON 2025.

La estadounidense fue una de las grandes animadoras durante todo el torneo, sorprendiendo con su estilo de juego.

Desde el inicio Jovic salió a buscar el partido frente a una Emiliana Arango que se notó físicamente debilitada en la cancha, pero que se esforzó por no abandonar la final y regalarle al público tapatío un buen espectáculo.

Este título es el primero para Iva Jovic dentro del circuito de la WTA y le asegura una bolsa de 164 mil dólares y 500 puntos dentro del ranking mundial.

En breve más información.

SV