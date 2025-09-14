David Faitelson manda este mensaje al América tras perder el Clásico Nacional

La noche de ayer se vivió el enfrentamiento entre Chivas de Guadalajara y las Águilas del América, el Clásico Nacional.

Desde el Estadio Ciudad de los Deportes, los equipos disputaron el encuentro correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El sorpresivo resultado fue la dominación y triunfo del Rebaño Sagrado .

El equipo de Guadalajara, liderado por Gabriel Milito , supo mantenerse sólido hasta el final del encuentro y lograr así un marcador final 2-1, resultado poco esperado debido a la abismal distancia de los rojiblancos con respecto a las Águilas en la tabla general, donde Chivas se encontraba en la posición número 16, mientras que América estaba dentro de los primeros tres lugares.

Lee también: Canelo pierde contra Crawford y los memes no se hicieron esperar

La misma tarde de ayer, previo al encuentro, el periodista y comentarista deportivo, David Faitelson , publicó un video desde su cuenta de X donde vaticinó la victoria de Chivas en el Clásico Nacional, y además dijo, " los Clásicos se juegan más con el corazón ".

" El América entra como favorito y las Chivas como víctima, pero los Clásicos son diferente, los Clásicos de juegan más con corazón, con enjundia que con futbol, eso está claro. [...] El América parece un mucho mejor equipo que Chivas, pero yo creo que el Guadalajara va a estar a la altura ", aseveró.

Posterior al partido, el periodista de TUDN no tardó en emitir sus reacciones sobre el encuentro y, especialmente, sobre la derrota de las Águilas ante el club de Guadalajara.

Entre sus más destacados tweets se encuentra uno donde, con tono retador, asevera que el club América no fue capaz de golear al Rebaño Sagrado.

Te recomendamos: Usuarios de redes sociales reaccionan con memes ante la victoria de Chivas

X / @DavidFaitelson_

X / @DavidFaitelson_

X / @DavidFaitelson_

Con información de Chivas Oficial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF