Iva Jovic, próxima cara del tenis mundial: Gustavo Santoscoy

El GDL Open Akron 2025, presentado por Santander, se consolidó como el escaparate perfecto para descubrir a las nuevas promesas del tenis mundial, especialmente a su campeona, la estadounidense de 17 años Iva Jovic.

Para Gustavo Santoscoy García, director del torneo, la rotación de jugadoras es algo natural en el circuito profesional:

“Llevamos seis años en este negocio y hemos visto la rotación de jugadoras. Algunas que estaban dentro de las mejores 10 ahora están en el lugar 30; otras que estaban en el 30 hoy están mucho más arriba. Así es el deporte: evoluciona, cambia, y afortunadamente tenemos la fortuna de ver grandes campeonas, nuevas campeonas como Iva Jovic, que próximamente será la cara del tenis mundial”.

Sobre el balance del certamen, Santoscoy destacó la respuesta del público tapatío: “Lo que más me gusta es que cada vez lo adoptan más, lo esperan como un evento anual que no se pueden perder, atentos a cuáles serán los cambios y mejoras”.

El director resaltó también que los aficionados ya comienzan a interesarse en la mercancía oficial del torneo, como sudaderas y gorras. Adelantó que en los próximos días harán una evaluación para identificar qué se puede mejorar y qué funcionó mejor en esta edición.

Respecto a la posibilidad de construir un estadio permanente que sustituya al actual inmueble tubular, Santoscoy aseguró que el tema sigue sobre la mesa:

“Sabemos toda la inversión que se está haciendo por el Mundial de futbol, que es un gran orgullo tener en nuestra ciudad. El siguiente paso, una vez terminado, será platicar con las autoridades locales y estatales para analizar qué se puede hacer. El tenis amerita un estadio construido, no tubular. Aunque tenga buena visibilidad y ambiente, necesitamos modernizarnos y esperemos que en los próximos años se pueda concretar”.

Finalmente, Gustavo agradeció al público y los invitó a volver en 2026.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV