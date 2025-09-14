Ser un referente en el deporte es un orgullo para Akron: Fernando Rodríguez Pría

Esta tarde se disputó la final del GDL Open Akron 2025, presentado por Santander, en donde la estadounidense Iva Jovic se coronó y obtuvo su primer título en la WTA.

Este es el cuarto torneo consecutivo del circuito celebrado en Guadalajara y, en todos ellos, Akron ha estado presente como patrocinador principal, algo que llena de orgullo a la marca, señaló Fernando Rodríguez Pría, director de Mercadotecnia.

“Tenemos cuatro años con este torneo, pero es el noveno que hacemos de la mano de GS Sports. Es un orgullo total y un compromiso muy grande con el deporte y con la marca, porque lo que decimos lo hacemos”.

Rodríguez Pría recordó que, además del tenis, la marca apoya otros deportes como golf, boxeo y futbol, donde son patrocinadores de Chivas y Atlas. “Ser un referente en la industria y también en el deporte es un motivo de orgullo; ver que los pasos que hemos ido dando paulatinamente están dando resultados”.

Respecto al torneo, señaló que fue “fuera de lo acostumbrado” y que, aunque la baja de jugadoras es un problema en todo el circuito y un reto para la WTA, en Guadalajara “vimos la juventud. AKRON está para promover a las nuevas generaciones, para crear deportistas y, hoy, le hicimos honor a esa promesa con una final entre una joven de 17 años y otra de 24 que dieron un espectáculo de primer nivel. Aunque no están dentro del top 10, sin duda van camino a ello”.

Por el éxito que ha significado el torneo para la marca, confirmó que ya están en pláticas con GS Sports Management para continuar con el patrocinio el próximo año.

Rodríguez Pría recordó también otras áreas de apoyo de la marca: “En el box seguimos con Jaime Munguía, que va para arriba después de la situación complicada que vivió y de la cual salió limpio, él siempre lo dijo. También está El Divino, una promesa muy joven. Además, apoyamos el golf, el futbol y, por supuesto, el Estadio Akron, que será sede mundialista en 2026 y epicentro del Mundial junto con Ciudad de México y Monterrey”.

Aunque el estadio dejará de llamarse así durante los cuatro partidos del Mundial, Fernando aseguró que en ese tiempo seguirán “haciendo ruido alrededor del evento; no se van a olvidar de nosotros”.

Finalmente, Rodríguez Pría subrayó: “En AKRON seguimos siendo un grupo de energía con energía, líderes sostenibles, inspiradores y generadores de bienestar integral para la gente y la comunidad”.

