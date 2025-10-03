Guadalajara podría ser una de las sedes oficiales del repechaje mundialista

Durante la presentación del Pabellón de la Copa del Mundo en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, el Gobernador del Estado , Pablo Lemus, reveló que el Estadio AKRON podría ser sede de dos compromisos de repechaje de cara a la Copa del Mundo 2026.

Lemus Navarro habló puntualmente por primera vez del tema, por lo que enfatizó que espera que en 15 días se confirme a Guadalajara junto con Monterrey como sedes para albergar estos encuentros de repesca.

“Las fechas podrían ser entre marzo y abril, pero sí, lo más probable es que sean dos partidos de repechaje para el Estadio Guadalajara y dos para el Estadio Monterrey. Yo espero que en 15 días más podamos tener ya la confirmación; por ello, antes del sorteo, puede ser que ya sean oficiales los encuentros”, señaló.

De igual manera, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reveló que los duelos de repechaje servirán como pruebas de cara a la justa mundialista, motivo por el que desde ahora implementan alternativas en la vialidad para llegar al Estadio AKRON, como el “Park and ride”.

“Brindó muy buenos resultados (Sistema Park and Drive); fue una prueba también, entonces creemos que ahorita lo que estamos esperando es volverlo a probar para los partidos de repechaje del Mundial. Recuerden que vamos a tener dos partidos de repechaje y estamos esperando; a lo mejor hacemos alguna o dos cositas que se hicieron, pero lo que ya en forma, ya la prueba va a ser el repechaje de los dos equipos, de las dos selecciones”, agregó.

Al final, enfatizó que están trabajando en las diferentes opciones de movilidad en la búsqueda de obtener transporte gratuito al Estadio AKRON, con la finalidad de que no tengan inconvenientes durante el certamen.

“Estamos trabajando en todos los estacionamientos donde la gente va a poder dejar su coche en el Mundial y de ahí ser trasladada en autobuses igual, ya sea para el FanFest o para el Estadio , y también lo otro es de los hoteles, si quieres ir al Fan Fest, si quieres ir al Public View, que va a haber uno aquí en el Auditorio, otro enfrente de la Basílica y que va a estar también para la gente gratuito”, concluyó.

