La Federación Paulista de Futbol informó el fallecimiento de Eduardo Antônio dos Santos, mejor conocido como Edú Manga, a los 58 años de edad. El volante brasileño jugó en el América de México, aunque tuvo paso por equipos de distintas latitudes.

De acuerdo con la agrupación, el centrocampista se encontraba internado por problemas renales en un hospital de Barueri, un municipio del estado de São Paulo. Aunque la causa oficial de la muerte no ha sido informada.

Nacido el 2 de febrero de 1967 en el municipio paulista de Osasco, Edu Manga comenzó su carrera en las inferiores del Palmeiras, donde integró el equipo principal durante 188 partidos entre 1985 y 1989.

Sus 44 goles vistiendo la camiseta verde lo transformaron en uno de los jugadores más queridos de esa generación.

Entre 1987 y 1989 también defendió a la selección brasileña en diez duelos oficiales.

Por fuera de Brasil, Edú se desempeñó en un crisol de clubes, como el América, el Shimizu S-Pulse japonés, el Emelec ecuatoriano y la Universidad Católica chilena.

En el Real Valladolid, el brasileño jugó durante una temporada y media entre 1996 y 1998, y es considerado uno de los extranjeros más queridos en vestir el escudo del blanquivioleta.

Sobre el final de su carrera volvió a Brasil e integró las filas del Sport Recife, el Náutico y, por último, el Figueirense de Florianópolis, equipo en el que se retiró en 2002.

