Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este sábado 4 de octubre con una jornada llena de actividad futbolera. La Jornada 12 (J12) ofrece duelos atractivos que prometen goles, emociones y espectáculo para los aficionados que siguen de cerca el campeonato mexicano.Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión EN VIVO para cada uno de los encuentros programados en esta fecha.En total, este sábado se disputarán cuatro partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025. Los encuentros podrán verse en vivo a través de distintas plataformas de televisión y streaming, con opciones exclusivas para cada choque.Este fin de semana el futbol mexicano ofrece grandes enfrentamientos, ideales para seguir desde casa o reunirse con amigos.No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy sábado 4 de octubre con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México