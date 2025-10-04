Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este sábado 4 de octubre con una jornada llena de actividad futbolera. La Jornada 12 (J12) ofrece duelos atractivos que prometen goles, emociones y espectáculo para los aficionados que siguen de cerca el campeonato mexicano.

Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión EN VIVO para cada uno de los encuentros programados en esta fecha.

Partidos sábado 4 de octubre de 2025 – Liga MX, dónde ver EN VIVO

En total, este sábado se disputarán cuatro partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025. Los encuentros podrán verse en vivo a través de distintas plataformas de televisión y streaming, con opciones exclusivas para cada choque.

Querétaro vs Puebla | 17:00 horas | Caliente TV, FOX |

Tigres vs Cruz Azul | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 |

León vs Toluca | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |

América vs Santos | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Este fin de semana el futbol mexicano ofrece grandes enfrentamientos, ideales para seguir desde casa o reunirse con amigos.

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy sábado 4 de octubre con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de partidos de la J12 del Apertura 2025

OF