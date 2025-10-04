Shohei Ohtani no suele lucir precisamente como un Babe Ruth moderno cuando juega en Filadelfia.

El superastro japonés de los Dodgers de Los Ángeles aún no ha conectado en esta ciudad ninguno de sus 250 vuelacercas. Tiene un promedio de bateo de .250 de por vida en el Citizens Bank Park con apenas dos extrabases y cuatro carreras impulsadas en 12 juegos y 44 turnos al bate. Se ponchó 16 veces.

Si el bate está frío, ¿por qué no lanzar?

Ohtani finalmente debutará como lanzador en postemporada hoy, cuando suba al montículo por los Dodgers en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Phillies.

La serie al mejor en un máximo de cinco duelos confronta a dos franquicias que han jugado una Serie Mundial en las últimas tres temporadas, pero que de alguna manera no se han enfrentado en los playoffs desde 2009. Y el duelo luce cargado de estrellas.

Bryce Harper y Trea Turner. Freddie Freeman y Mookie Betts.

Pese a todo, ningún jugador se perfila tan grande en la serie como Ohtani.

La sensación global del bate y el montículo no lanzó para los Dodgers la temporada pasada mientras se recuperaba de una segunda cirugía de codo, a la que se sometió en septiembre de 2023. Aun así, se convirtió en el primer pelotero con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas para que los Dodgers ganaran la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York.

De vuelta en el montículo esta temporada, Ohtani ponchó a 62 bateadores en 47 entradas con una efectividad de 2.87 en 14 aperturas. Tiene tres aperturas consecutivas sin permitir carreras por los Dodgers y viene de su mejor actuación de la temporada contra Arizona.

La recta del derecho estuvo consistentemente en el rango de 98-100 mph, alcanzando 101.2 en un lanzamiento. Laboró seis innings, su mayor cifra de la campaña, y recetó ocho ponches.

Ohtani, de 31 años, ha ido aumentando lentamente su conteo de lanzamientos mientras regresaba de la cirugía. Efecctuó 91 lanzamientos, su mayor número en la temporada contra Arizona en su apertura número 100 en las Grandes Ligas.

“Estoy seguro de que estaré nervioso a veces”, dijo Ohtani. “Pero más que eso, estoy realmente agradecido de poder jugar beisbol en esta época del año. Y simplemente estar saludable es realmente importante para mí, así que estoy agradecido por eso”.

¿Dónde ver el juego 1 de las Series Divisionales?

Cachorros de Chicago vs. Cerveceros de Milwaukee

12:00 horas / ESPN

Azulejos de Toronto vs. Yankees de Nueva York

14:00 horas / Fox

Filis de Filadelfia vs. Dodgers de Los Ángeles

16:30 horas / ESPN

Marineros de Seattle vs. Tigres de Detroit

18:30 / FOX

