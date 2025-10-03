Las Fiestas de Octubre cumplen 60 años y, con la presencia de las autoridades municipales y estatales, comenzaron su nueva edición, marcada no solamente por formar parte del patrimonio cultural de nuestro estado, sino por ser el primer evento de la FIFA de cara a la Copa Mundial de 2026, que tendrá juegos en Guadalajara.

Se inauguran las Fiestas de Octubre 2025

La edición 60 de las Fiestas de Octubre tuvo su acto inaugural en el Auditorio Benito Juárez y estuvo encabezado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; Jürgen Maika, director de la FIFA México, entre otros.

Pablo Lemus destacó que el objetivo principal fue recuperar el sentido familiar de las Fiestas de Octubre, al señalar que "se habían convertido en algo que no era su origen", por lo que apuestan a que el ambiente sea más familiar.

"Quería que en estas Fiestas de Octubre se recuperara ese ambiente familiar. Con todo respeto, durante muchos años las Fiestas de Octubre se habían convertido en algo que no era su origen y quisimos regresarle ese sentido de familia, de niñas, de niños, sobre todo, de un gran orgullo y dignidad. Tenemos que regresarle ese sentido familiar", dijo.

Artistas de renombre en las Fiestas de Octubre 2025

Esta edición contará con artistas reconocidos durante todos los días, hasta el 3 de noviembre próximo.

Por otro lado, Lemus resaltó que se comenzó la renovación del Auditorio Benito Juárez con un total de 50 millones de pesos para este año y 300 mdp más para el siguiente.

"Estamos buscando mejorar los ingresos, mejorar el Auditorio, hacerlo más cómodo, mejorar la acústica, cambiar el techo, la imagen para tener otro recinto de exposiciones en el Área Metropolitana de Guadalajara".

Entre las actividades sin costo extra destaca el Pabellón El Alma del Mundial, un espacio pensado para los amantes del futbol y para quienes quieran revivir las emociones de las grandes gestas deportivas. Aquí se llevarán a cabo conferencias con leyendas mundialistas, que compartirán sus anécdotas dentro y fuera de la cancha.

Horario de las Fiestas de Octubre 2025

Las Fiestas de Octubre tendrán un horario de 10:00 de la mañana a medianoche, con terrazas abiertas hasta las 3:00 de la madrugada. Este año, la feria apuesta por una experiencia más amplia para que los visitantes disfruten tanto de día como de noche.

La entrada general tendrá un costo accesible de 60 pesos, con tarifas preferenciales de 30 para adultos mayores y estudiantes, y 25 para niñas y niños menores de 12 años. Los pequeños de hasta 3 años y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita, reforzando el carácter familiar e inclusivo de la feria.

Regreso de La Canica Azul

Una de las atracciones más esperadas es el regreso de La Canica Azul "Dulce Tradición", un recorrido inmersivo por siete salas temáticas dedicadas a los dulces típicos de Jalisco. Este espacio ofrece un viaje sensorial lleno de sabores y colores, además de rincones lúdicos e instalaciones para tomarse fotografías. El acceso cuesta 50 pesos, con precio especial de 40 para estudiantes.

