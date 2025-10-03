Todo o nada: México define su futuro en el Mundial Sub 20 contra Marruecos

La Selección Mexicana Sub 20 afrontará este sábado 4 de octubre a las 14:00 horas un duelo de vida o muerte en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de la categoría, cuando se mida ante Marruecos, rival que llega como la gran revelación del certamen y el equipo que aseguró su lugar en los octavos de final antes que todos.

El Tri depende de sí mismo; una victoria le garantizaría el pase a la siguiente ronda, sin necesidad de esperar otros resultados. No obstante, un empate o una derrota complicarían su panorama, obligando a los dirigidos por Eduardo Arce a estar atentos al marcador entre Brasil y España, duelo que podría definir su destino y que se disputará a la misma hora que el de México y Marruecos.

“Los Leones del Atlas” han sorprendido al mundo tras convertirse en el primer clasificado a octavos, gracias a un rendimiento impecable. Los africanos vencieron a España (2-0) y a Brasil (2-1), resultados que no solo aseguraron su lugar en la siguiente ronda, sino que también los colocaron como un rival a temer en el torneo.

Por su parte, México firmó empates ante esos mismos rivales, ambos con marcador de 2-2, lo que mantiene vivas sus aspiraciones, aunque con presión añadida. El choque de este sábado marcará además el primer enfrentamiento entre México y Marruecos en un Mundial Sub 20, lo que añade un elemento inédito y de expectativa al partido.

Con ambos equipos invictos, el duelo promete ser parejo, aunque con Marruecos partiendo como favorito por sus resultados. México, en cambio, confía en la ofensiva liderada por Gilberto Mora y en la necesidad imperiosa de ganar para dar un paso más en la búsqueda de la gloria mundialista.

YC